Hoofdsponsors ondertekenen vierjarig contract met de SKS: 'Wolkom oan board foar Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken'

Het trio is sinds vorig jaar ook hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), it Fryske Ljeppers Boun (FLB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB. Samen met het SKS-skûtsjesilen is nu de cirkel rond. De nieuwe hoofdsponsor zorgt voor de continuering van de financiële stabiliteit van de SKS. De Rabobank was overigens al sponsor van de SKS.

Wolkom oan board

“De SKS kin net sûnder har frijwilligers en ek net sûnder finansiële stipe fan de sponsors. Dat de kombinaasje fan dizze trije organisaazjes de SKS mar ek de oare tradisjonele Fryske sporten stypje docht ús as SKS goed. Wolkom oan board”, zo liet SKS-voorzitter René Nagelhout weten. Ook het belang om de jeugd bij het skûtsjesilen te betrekken werd door de preses genoemd.

‘Pake syn skûtsje’

“Samen met het Fries Scheepvaartmuseum uit Sneek, Sport Fryslân en It Skûtsjemuseum, zijn wij twee jaar geleden aan een project begonnen: ‘Pake syn skûtsje’. Het is een educatief lesprogramma”, vertelde Nagelhout. En of er dit jaar ook gezeild wordt door de SKS? Onlangs vertelde Nagelhout dat ‘der syld wurde sil’ en zoals de situatie nu is gaat dat ook gebeuren! “We hâlde jim op’e hichte!”