Hoofdkantoor Snakeware verlicht in regenboogkleuren

SNEEK- Het hoofdkantoor van digital specialist Snakeware aan het Veemarktplein in Sneek is vanaf vrijdag aanstaande van zonsondergang tot 23.00 uur verlicht in regenboogkleuren. Snakeware wil hiermee haar streven naar gelijkwaardigheid zichtbaar maken en steun verlenen aan de LHBTIQ+-gemeenschap. Het lichtkunstwerk is onderdeel van het festival LUNA, dat dit jaar in Sneek wordt gehouden. Tot en met zaterdag 22 oktober zijn diverse lichtkunstwerken in de stad te bewonderen.

Op het gebouw van Snakeware bouwt zich ’s avonds om de paar minuten een stralende regenboog op. Ate van der Meer van Snakeware:“We leveren graag een bijdrage aan dit mooie evenement, dat licht en blijdschap geeft aan de inwoners en omwonenden van Sneek. Ook willen we op deze manier onze betrokkenheid met de LHBTIQ+-gemeenschap zichtbaar maken door ons monumentale gebouw, een geklonken stalen Gashouder uit 1905, in regenboogkleuren te tooien.”

Discriminatie op de werkvloer

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen hebben nog steeds te maken met discriminatie, ook op de werkvloer.

Van der Meer: “We zetten ons sinds jaar en dag in voor gelijkwaardigheid binnen en ook buiten ons bedrijf.Diversiteit staat bij ons hoog in het vaandel en dus ook seksuele en genderdiversiteit. Ons personeels- en wervingsbeleid is hier nadrukkelijk op gericht. Met onze deelname aan het kunstlichtfestival LUNA willen we de LHBTIQ+-gemeenschap een steuntje in de rug geven en laten zien dat onze deur altijd voor iedereen openstaat.”

Sneker Gasfabriek

De gashouder aan het Veemarktplein, een restant van de Sneker Gasfabriek, is door architectenbureau Kat Koree uit Sneek omgebouwd tot kantoorpand en is sinds 2013 het hoofdkantoor van Snakeware. Naast dit monumentale pand worden tijdens LUNA in de hele stad lichtkunstwerken en lichtdesign van nationale en internationale makers getoond rondom de thema's water, handel, reizen en diversiteit.

Over Snakeware

Digital specialist Snakeware realiseert de online ambities van nationale en internationale opdrachtgevers door een mix van data, marketing, design en techniek van eigen huis. Ruim 27 jaar nadat drie jongens op een Friese zolderkamer begonnen met schrijven van software en sleutelen aan computers, staat er in 2022 een succesvolle, wendbare en internationaal opererende onderneming met 54 werknemers en een succesvol software platform voor digitale producties. Meer informatie op www.snakeware.nl.