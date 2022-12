Honderden Friese boeren brengen ook dit jaar lichtgroet in Trekkerljochttocht

Op elkaar passen en elkaar helpen

Vorig jaar was er gekozen voor een 11steden tocht met kerstlichtjes versierde trekkers langs zorginstellingen. Wegens het grote succes in de Friese elfsteden in 2021 breidt de organisatie dit jaar uit met meer tochten over de hele provincie Friesland. De routes starten rond 18.00 uur. Kijk voor meer informatie over de routes op onze Facebookpagina Trekkerljocht Tocht.

We moeten niet vergeten dat er veel stille eenzaamheid is in onze samenleving, door alle enorm gestegen prijzen voor energie en voedsel is er niet alleen stille eenzaamheid maar ook stille armoede. Laten we met z’n allen een beetje op elkaar passen en elkaar helpen.

Bron: Team Agro NL