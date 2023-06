Honderden artiesten uit de regio stralen bij jubileumeditie Út Sneek

Het festival begon om 12.30 uur met de karavaan van KinderMuziekTheater (KMT). De shuttle van Duurzaam Vervoer Sneek trok met de kinderen door het centrum, waarbij regelmatig werd gestopt om te dansen en te zingen.

Van 13.30 tot 19.00 uur werd door de gehele binnenstad opgetreden. Op het veelzijdige programma stonden onder anderen de muzikale scholieren van RSG Magister Alvinus en Bogerman, dansers van EspecialCare, MUZT Musicalopleiding, Sneek Vocaal, damespopkoor Voor Schut, Stedelijk Muziekkorps Sneek, BaM Percussie, Zanggroep Avanti, Roech, Jeugdorkest On the Move, het Sneker Talenten Orkest, De Snikkende Snitsers, Impact Color Guard en veel bands van kunstencentrum Atrium. In totaal deden meer dan 1300 artiesten mee, een record.

Locaties van de podia: Marktstraat, De Waag, Schaapmarktplein, Eierbrug, Kleine Kerkstraat, Martinikerk, Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof, Leeuwenburg en het Atrium.

Út Sneek is een initiatief van Ondernemend Sneek en Horeca in Sneek in nauwe samenwerking met CKS, kunstencentrum Atrium, Bogerman en RSG Magister Alvinus. Het festival is gratis toegankelijk.