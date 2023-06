Hommage expositie Geert Bok en keramiek van Annalies Hoornweg bij Galerie Bax Kunst

Gewapend met een tekenboek en een paar potloden zwierf Geert Bok door Sneek en omgeving, op zoek naar een mooi tafereeltje wat hij kon tekenen. Hij deed dit al zo lang, dat hij voor velen een bekende verschijning geworden was. Als hij ergens zat te tekenen kwamen de mensen een praatje met hem maken en wilden ze zijn tekeningen of aquarellen kopen. Zodoende had Bok een hobby die wat opbracht. Tekenen was altijd al zijn hobby geweest en hij had dan ook een onvoorstelbare hoeveelheid tekeningen gemaakt. “Ik zou wel eens willen weten wie meer getekend heeft dan ik”, zei de heer Bok eens in een interview met de Leeuwarder Courant in 1969.

De heer Bok is geen rasechte Sneker. Hij is namelijk geboren in Offingawier, waar hij tot zijn dertiende jaar heeft gewoond. Hij tekende al vanaf zijn jeugd. Vroeger op school was hij al een uitblinker. Hij kon van zijn hobby geen beroep maken, want als je tekenleraar wilde worden, moest je studeren en dat was er in die tijd niet bij. Als je van de lagere school kwam, moest je direct naar ,,de baas’’.

Het Heitelân

De heer Bok is een tijdje drukkersleerling geweest bij de fa. Brandenburgh en Co. en hij heeft een tijdje in de kruideniersbranche gewerkt. Maar allebei was het hem niks. In 1920 is hij naar Argentinië gegaan om daar zijn geluk te beproeven. Hier heeft hij bijna een jaar om gezworven. Het was een hopeloze toestand in Zuid-Amerika en hij besloot maar weer naar Europa te gaan. Dat was een paar jaar na de Eerste Wereldoorlog en hij dacht: “Ik ga maar eens naar Frankrijk, misschien is daar nog wat te doen." Maar daar was het Bok ook niks waard. Hij vertelde hierover: “Ik zat dus weer in de buurt van het ,,heitelan’’ en hoe dichter je erbij bent, hoe meer het trekt. Ik ging dus maar weer naar huis’’. Toch heeft Geert Bok nog wel geprobeerd om tekenleraar te worden en in dit streven werd hij geholpen door kunstschilder Andries van der Sloot uit Leeuwarden. Maar hij moest dan halve dagen werken omdat hij veel tijd nodig had voor de studie. Hier was zijn baas niet voor te vinden en Bok heeft het niet doorgezet. Dit speet hem natuurlijk later wel.

Goede tekeningen

Vroeger tekende Bok altijd voor zichzelf en verkocht hij nooit iets van zijn tekeningen. Later was het precies andersom. Vanaf de latere jaren ‘60 had hij een paar tekeningen gemaakt van skûtsjes, die vlak voor de Sneekweek ergens werden opgehangen. De burgemeester van Borne zag ze hangen en wilde ze kopen. “Dit was voor mij de aanleiding om meer van mijn werk te gaan verkopen”.

Meest Skûtsjes

Hij maakte veel tekeningen van Sneek en van de dorpen hier uit de omgeving. Ook maakte hij veel tekeningen van Oud-Sneek, waarbij hij oude ansichtkaarten en foto’s als voorbeeld gebruikt. Het meest tekent hij skûtsjes. “Nergens om hoor, maar mijn skûtsjes zijn goed. Ik teken ze altijd van een foto en als ik ze ga tekenen meet ik ze helemaal uit. Dan ben ik safe, want dan krijg ik ze altijd goed op papier. Er is veel vraag naar tekeningen van skûtsjes. Och, voor Hollanders is het een mooie originele herinnering aan Friesland’’, vertelt de heer Bok.

Verhaal doorvertellen

Curator Redmer Bax vertelt over de verzameling welke geëxposeerd wordt: “Kunstwerken van Geert Bok hebben in de jaren hun weg gevonden naar de vele huiskamers in Sneek en omgeving. De pareltjes duiken zo nu en dan weer op vanuit erfenissen, of verhuizingen van families. Ze worden mij vaak aangeboden, maar als ik vertel dat ze waardevol zijn, een soort “Sneker erfgoed”, dan doet men er vaak geen afstand van. Ik knap ze dan vaak op in de lijstenmakerij zodat ze voor jarenlang goed bewaard blijven. Voor mij was dit ook de reden om een expositie te brengen. Om al het moois op een deugdelijke manier te tonen”, vertelt Bax. Hij vervolgt: “In onze lijstenmakerij hebben wij alle tentoongestelde werken zuurvrij ingelijst en voorzien van museumglas. Om het verhaal van deze markante kunstenaar te doen voortleven. Want de conditie van de meeste “Bokjes” zoals ik ze tegenkom is meestal erg slecht. Dit komt ook doordat de kunstenaar zowat overal op schilderde, en er vaak met slechte kartonnen is gewerkt bij het inlijsten. Wie er in de expositie een kunstwerk aanschaft, weet zeker dat zij er nog lang van kunnen genieten”.

Keramiek

Architectuur en oude culturen vormen de inspiratiebron van Annalies Hoornweg uit Heerenveen.



Zij is gefascineerd door overblijfselen van gebouwen, door aangetaste en afgebladderde muren, door het materiaal waar ze van zijn gemaakt en de invloed die tijd en weersomstandigheden er op hebben uitgeoefend. Je kunt het verleden deels terug lezen in de gelaagdheid ervan. De verhalen die erin verborgen liggen geven een fractie weer van de geschiedenis van de mensheid.

Het interesseert Hoornweg ook hoe de verschillende culturen met dood en gedenken omgaan.

Haar keramiek kenmerkt zich door de geometrische vormgeving. Waren het eerder geheel afgesloten objecten, tegenwoordig hebben de meeste vormen een ruimte die kan worden geopend door een deurtje of deksel. Ze zijn gemaakt om dienst te doen als bewaarplek voor iets dierbaars.

De expositie duurt tot en met 12 augustus 2023.