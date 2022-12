Hometrainer uitproberen: waar op letten?

INGEZONDEN - Wanneer we het hebben over het populairste fitnessapparaat voor thuis, dan blijft dit toch echt wel de hometrainer.

Waar de hometrainers vandaag de dag natuurlijk uitgerust zijn met een stuk meer mogelijkheden, blijven ze in de basis dezelfde functionaliteit houden. Vooral omdat het vandaag de dag, met een steeds groter assortiment lastig kan zijn een geschikt exemplaar te vinden, hebben we een aantal handige tips voor je, die jou kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze tijdens het proberen van een hometrainer. Dus wil jij graag thuis aan de slag met je conditie en wil je dit doen op een hometrainer? Houd dan rekening met deze tips!

Het gebruik

Je kunt je wel voorstellen dat wanneer je voornemens bent om dagelijks de nodige kilometers weg te gaan trappen op je hometrainer, deze aan andere eisen moet voldoen, dan wanneer je iedere maandagavond bij wijze van spreken een half uurtje gaat trainen. Vooral de functionaliteiten zijn dan van belang. Je wilt natuurlijk wel kunnen bijhouden of je progressie maakt en natuurlijk ook je hartslag kunnen meten. Kortom, bepaal dus voor jezelf wat jij belangrijk vindt, zodat je op basis daarvan een goede keuze kunt maken voor jezelf.

Het gewicht

Heb jij thuis niet de mogelijkheid om je hometrainer op een vaste plek te laten staan, dan is het niet praktisch om te kiezen voor een ontzettend zwaar model. op hometrainerskopen.nl vind je bijvoorbeeld verschillende modellen, die ook op wieltjes te verplaatsen zijn. Zo kun je de hometrainer tijdens een training uit de hoek halen, zodat je deze vervolgens nadat je klaar bent eenvoudig weer kunt terugplaatsen. Zo staat het apparaat niemand in de weg en heb je ook niemand nodig om hem telkens te moeten verplaatsen. Uiteraard moet de hometrainer ook niet te licht zijn, want dan zul je al snel merken dat het de stabiliteit niet ten goede komt. Een goede mix is dus belangrijk. Vandaar dat het uitproberen ook zo belangrijk is.