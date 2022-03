Holocaust Hollywood in Lewinski

SNEEK-Deze voorstelling is verplaatst. De nieuwe datum van de voorstelling is 19 maart 2022. Deze voorstelling vertelt op indringende wijze over het leven van schrijfster Ilse Weber en de kinderen in haar leven. Deze Joodse vrouw van Duits-Tsjechische afkomst, schreef kinderboeken, hoorspelen en prachtige gedichten. De Duitstalige gedichten die ze in het geheim schreef in het modelghetto Theresienstadt, waren voor veel gevangenen een baken van hoop en hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd.