Hollandse Nieuwe bij Abbink’s Visspecialiteiten in Sneek zorgt voor extra drukte

SNEEK- In Scheveningen eergisteren is het eerste vaatje haring geveild voor een recordbedrag van 159.500 euro. De veiling van de Hollandse Nieuwe betekent traditiegetrouw de aftrap van het nieuwe haringseizoen. De veiling op de Scheveningse visafslag zou eigenlijk op 13 juni plaatsvinden, maar werd uitgesteld omdat de vis nog niet vet genoeg was. Om te promoveren tot Hollandse Nieuwe moet het vetpercentage 16 procent zijn, maar dat was toen nog niet behaald.