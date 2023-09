Hollanders Timmerarends en Overbeek pakken Nederlandse fierljeptitels in IJlst

Zijlstra was uiteindelijk de enige Fries met een Nederlandse titel, want ook bij de jongens en meisjes ging een Hollander er met de titel vandoor. Bij de jongens was het Harmen Bogaard in een nieuw schansrecord van 19,27 meter. Bij de meisjes won Gemma van Oosterom in 15,18 meter.

Bron: Omrop Fryslân

Uitslagen NK Fierljeppen 2023