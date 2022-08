Hoge functies als HR medewerker: welke stappen kan je ondernemen?

Er zijn dan ook vele manier om dit te doen en welke ook aansluiten op jouw vaardigheden en ontwikkelingen. In dit artikel gaan we post hbo opleidingen behandelen en op welke manieren je verder kan groeien binnen de HRM.

HRM

Human Resource Management wordt vaak gezien als de personeelstak binnen een organisatie. Waar de nadruk ligt op de ontwikkelingen van een individu binnen de organisatie, maar HRM is meer dan dat. Ook wordt er binnen de HRM gekeken naar strategisch management, de arbeidsverhoudingen en de organisatie zelf. Daarnaast houdt het HRM vak zich ook bezig met het werven van nieuwe mensen. Binnen HRM zijn er nog verschillende takken te vinden, zoals HR. HR is veel meer dan alleen het regelen van personeelszaken binnen de organisatie. Tegenwoordig wordt HR steeds strategischer en wordt daarom ook als losstaand gezien binnen de HRM. Er zijn dan ook manieren om binnen HR verder te groeien door middel van een post hbo hrm te volgen.

Post HBO opleiding

Een Post HBO opleiding is een opleiding voor mensen die al enige werkervaring hebben met een HBO denkwijze. Het is een Post HBO opleiding waarbij je je vaardigheden verbeterd en je verder kan groeien binnen de HRM. Alle post HBO opleidingen duren een jaar en worden door middel van de ISBW Action Learning Methode gegeven. Dit betekent dat de geleerde kennis gelijk in de praktijk kan worden toegepast. Hiermee haal je gelijk de bewuste kennis in je bedrijf en kan deze ook gelijk worden toegepast. Opleidingen die gevolgd kunnen worden zijn HR businesspartner en Post HBO Strategisch HRM.

HR businesspartner

Tijdens deze opleiding wordt je klaargestoomd om de Human Resource Management verder door te voeren in het bedrijf. Je leert hoe je HR strategisch kan worden ingezet binnen de organisatie. HR Businesspartner is een opleiding dat geschikt is als Post HBO opleiding.

Post HBO Strategisch HRM

In deze opleiding wordt je klaargestoomd om gesprekspartner van de directie te zijn. Dit houdt in dat er naast de HR-kennis, ook strategisch denkniveau wordt verwacht en dat je HR visie over de bedrijfsvoering kan verwoorden. Ook moet je snel kunnen schakelen en goed kunnen meedenken met de ontwikkeling van personeelsleden.

Kortom, binnen de HRM zijn er verschillende mogelijkheden waardoor je verder kan groeien en jezelf kan ontwikkelen. HBO post Opleidingen als Businesspartner of strategisch HRM kunnen een opstapje zijn om jezelf verder te ontwikkelen binnen HRM.