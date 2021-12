Hoge foutenlast nekt VC Sneek bij Laudame VCN: 3-0 verlies

"We starten niet scherp, komen prima langszij en laten het vervolgens weer lopen”. Dat is een beetje de sleutel van de wedstrijd. We lopen achter de feiten aan en dan wordt het een lastig verhaal”, vatte hij samen.

Capelle- Wat is volleyballogica? Je maakt zelf een punt en de tegenstander maakt de fouten. Eindresultaat: een triomf. Echter, wanneer de rollen omgedraaid zijn dan komt een andere logica om de hoek kijken namelijk: je verliest de match. Juist dat laatste overkwam VC Sneek in Capelle waar in drie sets van Laudame VCN verloren werd en de wijze waarop bezorgde trainer/coach Jeffrey Scharbaai de nodige hoofdbrekens.

Ex agua

Met nog in het achterhoofd het prima spel tegen rode lantaarndrager Set Up ‘65 reisden de dames van VC Sneek optimistisch gestemd af voor het belangrijke duel tegen Laudame VCN. Belangrijk omdat beide teams met 18 punten uit 10 duels ex aqua op de vijfde plaats stonden en de winnaar een gaatje kon slaan naar de achtervolgers. De Snekers kwamen tegen VCN uiteindelijk bedrogen uit, want de ploeg van Jeffrey Scharbaai ging ten onder aan met name de eigen wisselvalligheid. Dit laatste nekte de gasten vooral in de openingsset toen de blauwhemden een 23-20 voorsprong weggaven en de set met 25-23 inleverden."We wachtten af en maakten het weer niet af”, gaf Scharbaai aan.

Laudame VCN debuteerde vorig jaar in de eredivisie en deed dat niet geheel onverdienstelijk. De brigade van Ivo Munter kon daarin hun belangrijkste pion Elles Dambrink vooruitschuiven. Nu ontbeert de Capelse équipe de linkshandige aanvalster die na haar uitstekende optreden in het Nederlands team tijdens de Nations League bij Team 22 speelt dat onder leiding staat van bondscoach Arie Selinger. Maar ook zonder Dambrink lijkt Laudame VCN niet aan kracht te hebben ingeboet.

Grote verval

Jeffrey Scharbaai stuurde in de eerste set Roos van Wijnen, Aniek Siebring, Nienke Oud, Rixt van der Wal, Sietske Osinga, Anlène van der Meer en libero Geldou de Boer de wei in. Voor de toeschouwer ontpopte zich een vermakelijke set getuige het grote verval bij beide teams. VCN kwam via 5-2 en 12-7 een kleine straatlengte voor, maar enkele minuten later waren de zijden compleet omgekeerd. VC Sneek zette de set naar haar hand met een vijfpunten voorsprong op 15-20. Met name aanvallend grossierden zowel VCN als VC Sneek in de nodige fouten en dat leidde tot grote onvoorspelbaarheid wie zich koningin te rijk mocht rekenen. Sneek leidde met 20-23 en Anlène van der Meer had tweemaal de winnende klap op de vingers, maar de linkshandige aanvalster kon de bal niet op de grond krijgen. VCN zette vervolgens weer een serie van vijf punten neer en de setwinst voor de rooshemden was een feit.(25-20)

In de tweede set had VC Sneek de thuisploeg steeds in het vizier. De gasten moesten een vijf punten achterstand wegwerken op 15-10. Scharbaai bracht Rosa Entius en de 1.93 meter lange buitenaanvalster scoorde meteen tweemaal. VCN liet VC Sneek tot op twee punten komen en sloeg vervolgens keihard toe: 25-19.

Mentale klappen

Blijkbaar werkten deze mentale klappen nog na. VC Sneek was het spoor in de derde set geheel bijster en via 12-5 speelde VCN de partij gecontroleerd uit. Met 25-10 kregen de bezoekers slechts tien punten. Een 3-0 nederlaag derhalve en met name gezien de gehele tijdsduur van de wedstrijd was er geen sprake van een boeiend gevecht om de vijfde plaats. "Wanneer jezelf 36 fouten maakt over drie sets dan maak je geen aanspraak op de winst”, aldus Jeffrey Scharbaai.

De Snekers mogen nog eenmaal dit jaar hun tanden laten zien. Woensdag komt Apollo 08 naar de Sneker Sporthal. Altijd boeiende wedstrijden waarin VC Sneek, mits in goeden doen, tot verrassende dingen kan komen. Dan kan in ieder geval de kerstboom prettig worden opgetuigd.

Bron: Persbericht VC Sneek