Hoe’t in minsk besibbe rekket, debútbondel Ruerd Smaling

SNITS- De ferhalen yn dizze opmerklike debútbondel bringe ús nei in wiet Inverness, nei de kant fan ien fan ’e Fryske marren, yn in nearzige keuken mei yn it midden in deakiste, op in drokke famyljereüny mei allegear bliere minsken, yn it stadion fan sc Heerenveen of op in sinnich Sint Maarten.