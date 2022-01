Hoerenhondjes voor het raam van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek

SNEEK- Als stil protest heeft het Fries Scheepvaartmuseum haar ‘hoerenhondjes’ voor het raam van het museum gezet. “Wij zijn ‘beschikbaar’: we kunnen veilig open en willen dat ook heel graag! Want cultuur geeft inspiratie, biedt troost, maakt gelukkig. En dat heeft ieder mens toch nodig?”

Deze hondjes werden vaak meegenomen als zeemanssouvenir. Ze stonden thuis te wachten op een geliefde echtgenoot of zoon die op zee was. Maar er gaan ook verhalen dat ze in de vensterbank stonden bij dames van lichte zeden of eenzame kapiteinsvrouwen, om aan te geven dat ze 'bezoek' konden ontvangen.