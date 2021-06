Hoekstra Transport en Logistiek: “Transport en Logistiek is een uitdagende sector met veel hectiek en zóveel kansen”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Christien Lycklama à Nijeholt van Hoekstra Transport en Logistiek vertelt: "Hoekstra is voor de derde keer het gastbedrijf voor het Werkfestival en met reden: de transportbranche staat voor een grote uitdaging om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden voor de toekomst.

Distributiechauffeur en logistiek medewerkers

Sinds COVID is er een enorme toename in het aantal online bestellingen en het lijkt erop dat dit voorlopig nog niet zal afnemen. Alle goederen moeten uiteraard ook klaargezet en vervoerd worden naar de particuliere klant en laat Hoekstra juist specialist zijn in de fijnmazige distributie van kwetsbare en afwijkende goederen. Volop werk dus voor gemotiveerde en servicegerichte vakmensen in vacatures als distributiechauffeur en logistiek medewerkers.

Transport en logistiek is een geweldige sector met veel hectiek en variatie

"Hoekstra vindt het belangrijk om te laten zien wat je allemaal kunt doen in transport en logistiek. Daarnaast wil Hoekstra samen met Dinkla Verkeersopleidingen graag veel geïnteresseerden informeren over de nieuwe TOLO MBO3 Chauffeursopleiding die in oktober van start gaat: binnen een half jaar je C-rijbewijs met Code95 met aanvullende vakken en praktijkgericht onderwijs en excursies bij verschillende logistieke bedrijven! Een geweldige kans voor jongeren, zij-instromers of ZZP-ers die een vaste basis zoeken voor een aantal dagen in de week!"

Schoenmakersstraat 8, 8601 WC Sneek | www.hoekstrasneek.nl

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?

Als bedrijf meedoen?