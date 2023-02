'Hoekstra-effect' blijft uit bij TOP'63

OPPENHUIZEN - Menigeen zal even met de ogen geknipperd hebben bij het lezen van de opstelling van TOP'63 zaterdag voor de inhaalwedstrijd tegen Creil-Bant uit de Noordoostpolder. Op het lijstje prijkte namelijk de naam van trainer Arjen Hoekstra (50), die zijn rentree maakte in de achterste linie bij de geelhemden uit Top en Twel.

Het is veelzeggend voor de huidige situatie bij TOP'63. Trainer Hoekstra beschikt over een talentvolle, maar nogal smalle selectie die al lange tijd geteisterd wordt door blessures. Het is daarom al weken passen en meten om met een volwaardige selectie voor de dag te komen, en nu dus zelfs met een noodmaatregel door de trainer zelf mee te laten spelen. Halverwege de competitie staan de geelhemden uit het tweelingdorp op de voorlaatste plaats in de 4e klasse A met het schamele aantal van 8 punten.

Helaas was het wedtrijdverloop tegen Creil-Bant niet datgene waar TOP'63 vooraf op had gehoopt. Lange tijd ging het gelijk op, maar kwam TOP'63 ongelukkig op achterstand doordat een hoekschop na een lichte schamp in het eigen doel doel viel. Tot overmaat van ramp moest Ruud Bergsma vlak voor rust het veld ook nog met rood verlaten na een stevige overtreding op de tegenstander.

Met TOP in ondertal was het Creil-Bant dat de wedstrijd naar zich toe trok in de tweede helft en de jacht opende naar een grotere voorsprong. Dat lukte, al was de hulp van de scheidsrechter daarbij welkom. Die vond het namelijk goed dat TOP'63 keeper Jesse Metselaar in een poging de bal te vangen door meerdere spelers van de tegenstander werd belaagd. De onfortuinlijke goalie liet de bal los met een tegentreffer tot gevolg.



De geest was uit de fles bij TOP'63 en nadat de 0-3 viel, was de wedstrijd na een uur eigenlijk al gespeeld. In de slotfase werd Arjen Hoekstra gewisseld. Hij kon geen stempel op deze wedstrijd drukken. Dat deed de scheidsrechter nog wel door aanvoerder Eelco Rijkens onnodig met 2x geel van het veld te sturen, waardoor TOP'63 de wedstrijd ook nog eens met negen man eindigde.

Over twee weken treft TOP'63 de directe concurrent in de degradatiestrijd, SVN'69 uit Nijeveen. Een belangrijke wedstrijd dus, wederom op eigen veld, en hopelijk met een fitte(re) selectie.