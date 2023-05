Hoe zorg je er voor dat je elektrische fiets in goede staat blijft?

Maar net als bij gewone fietsen, is het belangrijk om je elektrische fiets goed te onderhouden om ervoor te zorgen dat hij in goede staat blijft. In dit artikel geven we een aantal handige tips om ervoor te zorgen dat je elektrische fiets zo lang mogelijk meegaat.

Controleer regelmatig de bandenspanning

Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om je elektrische fiets in goede staat te houden, is regelmatig de bandenspanning controleren. Een te lage bandenspanning zorgt ervoor dat je meer weerstand ondervindt tijdens het fietsen, wat niet alleen vermoeiend is, maar ook meer druk uitoefent op de motor van je elektrische fiets. Controleer daarom minstens één keer per maand de bandenspanning en zorg ervoor dat deze op het juiste niveau is. De juiste bandenspanning staat meestal vermeld op de zijkant van de band.

Laat regelmatig onderhoud uitvoeren

Om ervoor te zorgen dat je elektrische fiets in goede staat blijft, is het belangrijk om regelmatig onderhoud uit te laten voeren. Een erkende fietsenmaker kan de fiets nakijken en eventuele problemen opsporen voordat deze ernstig worden. Daarnaast kan een fietsenmaker ook advies geven over het vervangen van onderdelen en het uitvoeren van reparaties. Zeker bij de accu is onderhoud erg belangrijk. Wanneer je merkt dat de accu aanzienlijk versleten is, kan je de fietsaccu reviseren. Op deze manier wordt die weer zo goed als nieuw.

Houd de ketting en tandwielen schoon

Een andere belangrijke tip is om regelmatig de ketting en tandwielen schoon te maken. Dit voorkomt dat er vuil en stof ophopen, wat kan leiden tot slijtage en vervolgens tot problemen met de aandrijving van je elektrische fiets. Maak de ketting en tandwielen schoon met een droge doek of een speciale kettingreiniger. Gebruik geen water of andere vloeistoffen, omdat dit de ketting en tandwielen kan beschadigen.

Gebruik de juiste oplader

Als je de accu wilt opladen, is het belangrijk om de juiste oplader elektrische fiets te gebruiken. Gebruik nooit een oplader die niet bedoeld is voor jouw specifieke fietsmodel, omdat dit schade aan de accu kan veroorzaken. Volg ook altijd de instructies van de fabrikant op het gebied van opladen en opslag van de accu.

Bescherm de accu tegen extreme temperaturen

De accu van je elektrische fiets is een van de belangrijkste onderdelen en het is belangrijk om deze goed te beschermen tegen extreme temperaturen. Blootstelling aan te hoge of te lage temperaturen kan de prestaties van de accu verminderen en de levensduur verkorten. Bewaar de accu daarom op kamertemperatuur en vermijd direct zonlicht en vochtigheid.