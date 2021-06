Hoe weet je of je veilig online gokt?

Het is dan van belang dat je dit doet bij goede goksites, waarbij het voornamelijk essentieel is dat je let op de veiligheid van het casino. Natuurlijk moet je ook naar het spelaanbod kijken, want je wilt immers wel je favoriete gokkast kunnen spelen op de goksite waar jij een account wilt gaan maken. Veilig online gokken is daarentegen eigenlijk nog belangrijker. Klik hier als je meer over dit onderwerp wilt lezen, maar gebruik tevens de onderstaande tips om een veilig online casino uit te zoeken.

Zoek naar veiligheidsmaatregelen

Zoek altijd naar een hangslot als je niet zeker weet of een website veilig is of niet. Het hangslot bewijst dat namelijk een online casino SSL encryptie gebruikt om je gegevens te beschermen. Dit kun je zien aan de bovenkant van de webpagina bij de url van de site. Staat links hiervan zo’n slotje? Dit betekent dat de goksite gebruik maakt van SSL encryptie en dus veiligheidsmaatregelen genomen heeft. Kun je bij het online casino ook nog eens gebruik maken van Two-Factor Authentication? Je hebt dan zeker een van de beste goksites gevonden!

Check de licentie

Echte online casino's hebben licenties van gerespecteerde toezichthouders zoals de Malta Gaming Authority en de UK Gambling Commission. Ze geven bovendien details over hun licenties onderaan hun websites. Op het moment zijn er nog geen Nederlandse licenties gegeven aan online casino’s, maar de kans is groot dat dit binnenkort gebeurt. Je kunt dan dus ook bij goksites met een Nederlandse goklicentie spelen. Over het algemeen geeft het online casino dit aan in de voettekst van de site. Scrol hier dus direct naartoe als je voor het eerst op een nieuwe goksite bent om dit te controleren.

Lees de reviews

Misschien is het lezen van de online reviews wel de gemakkelijkste manier om te bepalen of een casino veilig is of niet. Eén zoekopdracht en je vindt honderden artikelen over de operator. Je kunt hierdoor snel ontdekken of het een geldige licentie, veilige spellen en veilige bankopties heeft. Dit kun je aan de hand doen van professionele beoordelaars, maar je kunt ook reviews van andere spelers van het online casino gebruiken om te bepalen of het wel of niet veilig is. Natuurlijk biedt dit geen garantie, maar alsnog kan het erg handig en nuttig zijn.

Controleer de spellen

Als je zoals de meeste spelers bent dan heb je sowieso een voorliefde voor specifieke casinospellen. Misschien hou je van progressieve jackpots, poker of juist roulette. Zorg er in ieder geval voor dat ze afkomstig zijn van een veilige en betrouwbare softwareleverancier. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Microgaming, Play’n GO en NetEnt. Dit zijn producenten met een licentie die al veel ervaring hebben en honderden bekende casinospellen hebben geproduceerd, waarbij je onder meer kunt denken aan de Valley of the Gods gokkast. Als zij spellen leveren aan het online casino dat jij op het oog hebt dan is de kans groot dat dit veilig is.