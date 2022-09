Hoe weet je of een online product betrouwbaar is?

INGEZONDEN - Online shoppen zijn we de laatste jaren meer gaan doen dan ooit. Enerzijds genoodzaakt in verband met COVID-19, en anderzijds omdat het gewoon heel erg makkelijk is.

Scheelt je weer een ritje naar de winkel. Maar hoe weet je nu of een product een goede keuze is als je het online moet uitkiezen? Graag zetten we een aantal tips op een rijtje.

Doe onderzoek naar het product

Heb je een product op het oog? Check dan zeker de beoordelingen van anderen. Die geven je vaak een goed beeld van wat je mag verwachten. De webshop in kwestie kan immers aangeven dat het product uitblinkt in bepaalde opzichten, maar als gebruikers anders beoordelen dan is dat fijn om te weten.

Wanneer je nog blanco je zoektocht ingaat, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke vergelijkingssite. Een voorbeeld is BesteReviews.com. Die zetten de best geteste producten in een bepaalde productcategorie overzichtelijk voor je op een rijtje, van hometrainers tot slimme deurbellen tot keukenapparatuur. Daarnaast verwijzen ze je door naar een betrouwbare webshop waar je deze items in kwestie veilig kunt kopen.

Duik in de leveringsvoorwaarden

Het gaat niet alleen om het product an sich, maar natuurlijk ook over of je het daadwerkelijk gaat ontvangen. Check daarom de leveringsvoorwaarden van de webshop in kwestie. Kijk tevens of er een manier is om contact op te nemen (bij voorkeur een telefoonnummer).

Heeft de webshop een keurmerk? Dan mag je er in de meeste gevallen vanuit gaan dat de webshop de afspraken nakomt (met name als het gaat om Thuiswinkel Waarborg keurmerk). Controleer ook het retourbeleid: ga je kosten maken als je het product terug wil sturen? Is het product immers niet naar wens, dan is een gunstig retourbeleid wel zo prettig.

Pas op met dropshipping producten

Sommige webshops zijn niet zelf de leverancier. Een voorbeeld is Bol.com, die via andere verkopers verkoopt (men kan zich aanmelden). Deze shop stelt echter als voorwaarde aan verkopers dat ze vooraf een voorraad inkopen. Er zijn ook externe webshops die niet vooraf inkopen, en jou een product verkopen dat ze pas bestellen nadat je je order hebt geplaatst (bijvoorbeeld via een Chinese website). Dit wordt ook wel dropshipping genoemd.

De levertijd is dan vaak lang, maar dat niet alleen. Je hebt namelijk ook de kans dat het product totaal niet lijkt op wat je besteld hebt. Misschien ken je nog wel het verhaal van de man die een kerstboom kocht, wat uiteindelijk een sticker van een kerstboom bleek te zijn. Daarnaast zetten dropshippers vaak hoge marges op het product (waarbij marges van meer dan 100% zeker voorkomen). Heb je twijfels over het product en vermoed je dat het uit China komt? Neem dan eens een kijkje op Aziatische websites (zoals AliExpress), dan is er altijd een kans dat je hetzelfde product voor veel minder geld vindt.

Bij twijfel verder zoeken

Mocht je nu bij een betreffend product een slecht onderbuik gevoel hebben, of gaat het om een dusdanige aankoop dat je het item liever eerst in het echt ziet? Zoek dan meer informatie via reviewsites en ga eventueel bij een fysieke shop winkelen.

Sneek heeft een heerlijke en veilige binnenstad waar je je voorlopig niet zult vervelen, dus plan een dagje vrij en trek er lekker op uit om te shoppen! Zo kun je meer informatie inwinnen en het product in het echt beoordelen. Kun je op basis daarvan altijd nog beslissen of je het daadwerkelijk aanschaft.