Hoe vind je de juiste hosting voor jouw website?

Je kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen, maar over het algemeen ben je beter af bij een hostingpartij. Een hostingpartij heeft namelijk verstand van het hosten van websites en kan jouw uptime dan ook maximaliseren. Omdat er wel honderden hostingpartijen zijn om uit te kiezen hebben we in deze blog de punten op een rijtje gezet waar jij op moet letten tijdens het uitzoeken van jouw hostingpartij.

Klantenservice

Een hostingpartij is verantwoordelijk voor de uptime van jouw website en daarmee indirect ook voor jouw inkomsten. Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een goed bereikbare hostingpartij. Wanneer er namelijk iets mis is met de website, dan dien je dit zo snel mogelijk opgelost te hebben. Het enige nadeel van een hostingpartij met een goede klantenservice is dat je hier waarschijnlijk iets meer voor betaald dan voor een hostingpartij met weinig tot geen klantenservice. Toch raden we iedereen aan om te kiezen voor een hostingpartij die de klantenservice hoog in het vaandel heeft staan. Je website wordt hier namelijk onderaan de streep stukken bereikbaarder van.

Managed hosting of shared hosting?

Wanneer je op zoek bent naar een hostingpartij kun je over het algemeen kiezen uit twee opties. Managed hosting en shared hosting. Het verschil tussen beide zit hem met name in het stukje serverruimte dat de hostingpartij voor jouw website reserveert. Zoals de naam het al doet vermoeden wordt bij shared hosting het stukje serverruimte gedeeld met andere websites. Bij managed hosting heb je een stukje serverruimte helemaal voor jezelf. Dit maakt jouw website stukken beter te managen omdat het hele stuk serverruimte draait voor jouw website. Dit heeft niet alleen voordelen op het gebied van managen, maar ook op het gebied van veiligheid. Wanneer er op één website in het stukje shared hosting server wordt ingebroken is het voor inbrekers stukken gemakkelijker om ook op de andere websites in dezelfde shared hosting in te breken. We kunnen je daarom altijd aanraden om te kiezen voor shared hosting!