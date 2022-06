Hoe veilig is draadloos internet in Sneek?

INGEZONDEN - De technologie die we gebruiken heeft zich de afgelopen decennia in sneltreinvaart ontwikkeld.

De oudere generatie zal het vooral herkennen. Je had slechts drie kanalen op tv en als je kleurentelevisie had was het speciaal. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje en is men altijd en overal verbonden met het internet. Maar een databundel kan duur zijn, en misschien heb je op sommige plekken ook geen goed bereik. Daarom maken veel mensen regelmatig gebruik van openbare wifi-hotspots. Maar dat is niet zonder risico.

Ook in Sneek vind je op allerlei plaatsen openbare wifi-hotspots. Vooral in het centrum zijn veel plekken waar je gratis draadloos internet kunt gebruiken. Maar er is bijvoorbeeld ook het bekende initiatief van Wi-Free, wat watersporters langs de gehele vaarroute gratis wifi biedt. Hoe veilig zijn dit soort draadloze internet-netwerken eigenlijk? Hoe zit het met je privacy en kun je makkelijker gehackt worden?

Bescherm jouw persoonsgegevens met een VPN

Wanneer je gebruikmaakt van openbare wifi, dan zitten daar nogal wat veiligheidsrisico’s aan vast. Je kunt een aantal dingen doen om jouw veiligheid en privacy online te beschermen. Een aantal heb je in eigen hand en zijn voor veel mensen voor de hand liggend. Kies bijvoorbeeld veilige wachtwoorden uit, deel je gegevens niet zomaar overal een accepteer niet zomaar cookies van willekeurige en onbetrouwbare websites.

Voor velen zijn dit soort tips wel bekend. Toch zijn er gevaren waar je met simpele voorzichtigheid niet zomaar veilig van bent. Wanneer je verbonden bent met een openbare wifi-hotspot, dan kunnen kwaadwillende mensen aan de hand van hele simpele software makkelijk bij al jouw gegevens. Ze zien wie je bent en waar je op dit moment bent. Het gebruik van een VPN kan je tegen dit soort praktijken beschermen.

Hoe werkt een VPN dan precies?

Een VPN is een internetdienst die jouw internetverkeer van de buitenwereld afschermt. De afkorting VPN staat voor de Engelse term Virtual Private Network. Wanneer je via een VPN met het internet verbinding maakt, dan wordt al jouw verkeer via een soort tussenstation verstuurd. en compleet geanonimiseerd. Kwaadwillenden kunnen jouw locatie en andere gegevens niet meer zomaar zien. Deze zitten verborgen achter een extra laag veiligheid, beschermd door encryptie. Zo kun je ook gebruikmaken van openbare wifi-hotspots zonder risico te lopen dat jouw gegevens zomaar op straat komen te liggen. Wel zo fijn om met een veilig gevoel te kunnen internetten.

Zijn er nog meer redenen om een VPN te nemen?

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is niet de enige reden om een VPN te nemen. Er zijn nog veel meer andere voordelen die het de moeite waard maken om een VPN te gebruiken. Wanneer je met een VPN server verbonden bent, dan lijkt het voor websites en apps alsof je op de locatie bent waar de VPN-server zich bevindt. Zo kun je het ook net doen lijken alsof je in een ander land bent. Op deze manier kun je bijvoorbeeld goedkopere vakanties boeken. Veel boekingssites vragen namelijk hogere prijzen wanneer ze zien dat je in Nederland bent.

Een ander voordeel is het opheffen van geoblokkades. Zo kun je in het buitenland legaal live voetbal kijken via dezelfde Nederlandse apps die je altijd gebruikt. Of je kunt films op Netflix kijken die in Nederland niet beschikbaar zijn, maar in andere landen wel. Let wel op: niet alle VPN’s zijn even goed, snel of betrouwbaar. Wanneer je een gratis VPN gebruikt, is deze eigenlijk nooit goed. Sterker nog, deze verkopen doorgaans jouw gegevens door. Daarom kun je het beste een betrouwbare VPN gebruiken, zoals Surfshark of NordVPN.