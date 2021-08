Hoe toekomstbestendig is jouw tuin?

SNEEK- Misschien heb je je dat afgevraagd na het nieuws over het klimaatrapport. Met een groene tuin kun je veel regen én juist extreme hitte beter aan. Is jouw tuin helemaal ingericht op de toekomst? Is het een groene oase en vang je water op? Heb je veel verschillende planten waar insecten op afkomen? Meld jouw tuin dan aan voor de prijsvraag van de ‘Meest toekomstbestendige tuin van Súdwest-Fryslân’. Je mag ook anderen nomineren!