Hoe moet je Word naar PDF omzetten?

INGEZONDEN - De meeste mensen die een tekst schrijven doen dit in Word. Dit is niet zo raar, Word is namelijk nog altijd het meest gebruikte bestand voor het bewerken van teksten.

Het probleem is alleen wel dat het printen via Word nog niet altijd zo makkelijk is als wordt gedacht. Dit is dan ook de reden dat mensen op zoek zijn naar manieren om hun Word bestand om te zetten naar PDF. Omdat we zien dat hier nog altijd een hoop onduidelijkheid over bestaat hebben we besloten om het belangrijkste voor jou op een rijtje te zetten. Lees snel verder om te leren hoe je zelfstandig Word naar PDF moet omzetten!

Manieren om Word naar PDF om te zetten

Het omzetten van Word naar PDF is geen hogere wiskunde. Het is alleen wel zo dat je moet weten op welke plek je moet zijn. Het is mogelijk om op verschillende manieren jouw bestanden om te zetten in PDF format. Hieronder hebben we een selectie gemaakt met de beste opties om te kiezen hiervoor:

Gebruik van een tool – het makkelijkste is om een tool te gebruiken. Het voordeel van een tool is namelijk dat je binnen een paar seconden al klaar bent. Je hoeft alleen maar het Word bestand naar het vakje te plaatsen. Vervolgens gaat alles vanzelf en krijg je een PDF format wat je gewoon op je eigen harde schijf kunt opslaan.

Gebruikk Google Drive – je kunt ook Google Drive gebruiken.Ga naar https://drive.google.com/ in de webbrowser van uw computer. Dit zal je Google Drive pagina openen als je ingelogd bent. Selecteer je Word-document en ga naar de locatie van je Word-document. Klik vervolgens op het Word-document om het te openen. Zodra het Word-bestand klaar is met uploaden naar Google Drive, dubbelklik je erop in Google Drive om het te openen in je browser.

Gelijk opslaan in Word – in sommige Word versies is het mogelijk om een Word bestand op te slaan in PDF format. Het probleem is alleen wel dat dit lang niet bij iedere versie mogelijk is. Het makkelijkste is om even te kijken of dit bij jouw versie van Word wel kan. Mocht dit niet het geval zijn dan kan je altijd alsnog voor één van de andere opties kiezen.

Dé beste online tool van dit moment

Als je op dit moment op zoek bent naar een tool voor het omzetten van Word naar PDF dan raden wij je aan om eens een kijkje te nemen op de site van https://www.sodapdf.com/nl/word-naar-pdf/. Via deze site is het namelijk mogelijk om volledig gratis alle soort Word bestanden om te zetten naar PDF format. Dankzij de prettige interface in combi met de betrouwbaarheid is dit echt één van de beste tools die je op dit moment maar kunt vinden. Wil je nog veel meer te weten komen over het omzetten van Word naar PDF? Blijf dan even hangen op de site, hier kan je namelijk nog veel meer artikelen vinden die je zeker even door zou moeten lezen!