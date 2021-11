HOE-Magazine nummer 2 verschenen: Laten zien wat wij bij Hoekstra Logistiek doen!

SNEEK- Donderdagmiddag is het tweede HOE-Magazine, een uitgave van Hoekstra Kwaliteit in Logistiek, aangeboden aan Christien Lycklama à Nijeholt en Tjitze Hoekstra. Het magazine is gerealiseerd door Ying Media in samenwerking met Mount.

“Ik ben hier echt blij mee”, zegt Hoekstra in een eerste reactie nadat hij het magazine heeft ontvangen. “Na de uitgave van het startnummer hoorden wij al van veel mensen dat het blad goed gelezen wordt. Er wordt al naar gevraagd. Ik ben er vooral trots op omdat het een blad van ons allemaal is. Dat komt ook duidelijk naar voren in de inhoud. Alle facetten van ons bedrijf komen er in naar voren, interviews met onze klanten maar ook de verhalen over onze medewerkers. Daar zijn we best wel trots op. Heel vaak hebben buitenstaanders geen flauw benul wat er bij Hoekstra allemaal gedaan wordt, dat kunnen wij in zo ’n glossy mooi laten zien. De mensen achter Hoekstra! Daarom staat Douwe Adema ook op de cover!”