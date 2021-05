Hoe maak je je terras coronaproof?

Met een ijskoud drankje onder de parasols zitten en schuilen voor de zon. Het is voor velen dé ideale invulling van de hete zomerdagen, maar tegenwoordig moet je dan wel rekening houden met de afstand. Want hoe maak je jouw terras coronaproof en klaar voor deze zomer?

Zorg voor een fris terras

Je terras is hét uithangbord van je horecazaak en verdient het dus om er tiptop uit te zien. Hoewel de afgelopen tijd geen gemakkelijke tijd was, is dit wel het moment om alles eens goed aan te pakken. Zo kunnen nieuwe horeca parasols al wonderen doen, maar ook enkele nieuwe meubels of accessoires kunnen er al voor zorgen dat je gasten niet kunnen wachten om op jouw terras plaats te nemen.

Met afstand de beste

Toch moet je tegenwoordig wel iets meer nadenken over je terras. Kans is groot dat ook op het terras de anderhalve meter afstand dient te worden aangehouden, dus moet je je terras iets breder opzetten. Denk aan iets grotere horeca tafels, een brede lounge set of een grotere parasol waar je meer mensen onder kunt zetten, maar ook de afstand kunt bewaren. Zorg daarnaast ook voor duidelijke looproutes voor je gasten en werknemers en zorg ervoor dat er desinfecterende schoonmaakmiddelen voorhanden zijn. Wees in ieder geval voldoende voorbereid om je gewaardeerde gasten na lange tijd weer te mogen verwelkomen.