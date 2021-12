Hoe kan je crypto valuta omzetten in cash?

INGEZONDEN - Verschillende crypto valuta’s zijn al meer dan 11 jaar in de financiële wereld, en er zijn verschillende manieren om de cryptocurrencies om te zetten in contanten.

Sommige mensen staan te popelen om te investeren in crypto valuta en willen deze omzetten in geld omdat ze denken dat de overheid crypto valuta op elk moment kan verbieden. Er zijn talloze manieren om jouw digitale munten om te zetten in geld en het over te maken naar een bankrekening. Hieronder lees je enkele manieren die je kunnen helpen.

Waarom crypto valuta omzetten in contanten?

De meeste mensen investeren in crypto omdat ze denken dat crypto valuta op een dag regulier geld zal vervangen. Het betekent dat op een dag alle mensen in staat zullen zijn om crypto valuta te gebruiken als een ruilmiddel om goederen en diensten te kopen in plaats van traditionele fiatvaluta’s zoals Euro’s en Dollars. Je hebt naast de bekende Bitcoin ook zogenaamde Alt-coins zoals Ethereum en shiba inu.Crypto valuta zijn relatief nieuw in vergelijking met fiatvaluta's, maar veel handelaren en particulieren zijn begonnen met het accepteren van verschillende crypto valuta als betaalmiddel. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze crypto valuta willen omzetten in gewoon geld, oftewel contant geld, om dingen in de echte wereld te kopen.

Een andere reden voor het omzetten van bitcoin naar contant geld is de volatiele markt van crypto valuta. De meeste mensen zijn bang voor de zeer volatiele markt van crypto valuta en denken dat als de waarde daalt, ze met veel verliezen te maken zullen krijgen. Dit kan kloppen, want als de waarde van de crypto valuta daalt, kan je al jouw geld verliezen; daarom is het beter om de digitale munten om te zetten naar contant geld.

Crypto beurzen

Je hebt een aantal crypto valuta, en om deze om te zetten naar contant geld, moet je eerst jouw munten verkopen aan een crypto handelsplatform. Crypto handelsplatformen zijn online marktplaatsen die investeerders en handelaren gebruiken om snel valuta te kopen en te verkopen. Crypto verkopen via een crypto handelsplatform is een van de makkelijkste methodes omdat je diverse valuta direct kunt verkopen en er contant geld voor in ruil krijgt op jouw bankrekening.

Zorg ervoor dat je jouw geld opneemt van dezelfde bank waar je geld hebt gestort om ervoor te zorgen dat er geen overtreding is met een Anti-Witwaswet. Zoek eerst een crypto handelsplatform uit die betrouwbaar is en een goede reputatie heeft. Open een rekening bij dit crypto handelsplatform en dien jouw gegevens in om het gebruikersverificatieproces te voltooien.

Crypto Geldautomaten

Crypto geldautomaten zijn de speciale centra die zijn gebouwd voor de verkoop en aankoop van cryptocurrencies met fiatvaluta's. Deze automaten werken anders dan traditionele geldautomaten. De stijgende populariteit en acceptatie van bitcoin heeft ervoor gezorgd dat er over de hele wereld crypto-automaten worden ontwikkeld. Via crypto-automaten kunnen gebruikers gemakkelijk crypto kopen of verkopen en crypto omzetten in geld. Alle crypto-automaten hebben verschillende limieten voor stortingen en opnames, en ze brengen vaak hoge transactiekosten in rekening.

De twee belangrijkste valkuilen bij het omzetten van crypto valuta in geld zijn vergoedingen en belastingen. Elke crypto-uitwisseling of platform via welke je crypto kunt kopen of verkopen, brengt transactiekosten in rekening. Ook zijn er in elk land verschillende belastingregels voor cryptocurrencies, en die regels moet je leren kennen.