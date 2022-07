Hoe houd je het huis warm en het wooncomfort hoog?

Het belang van deze schelp kan echter worden onderschat. Als de warmte die ontsnapt kunt verminderen, kunt je de verwarmings- en kosten voor koeling verlagen. Hier zijn enkele isolatiematerialen die je huis in Sneek een handje gaan helpen.

Glasvezel

Luchtkanalen, pijpen, muren, vloeren en plafonds zijn populaire locaties voor glasvezelisolatie. Het gebruiken van xps is evenals glasvezel populair maar ook afhankelijk van de behoefte. Je kunt hierbij kiezen uit ingeblazen losse isolatie van glasvezel, glasvezel matten of rollen glasvezelisolatie. Welke ieder verkrijgbaar zijn in verschillende diktes, breedtes en lengtes. Glasvezel is onbrandbaar omdat het vezelig is en bestaat uit zand en gerecycled glas. Het behoudt zijn oorspronkelijke R-waarde na blootstelling aan water.

Cellulose

Zolders, muren en plafonds zijn niet de enige ruimtes in het huis waar cellulose kan worden ontdekt. Het bestaat voornamelijk uit krantensnippers, waardoor het licht ontvlambaar is. Cellulose-isolatie is niet brandveilig, zelfs niet zwaar gecoat met een brandvertrager. Cellulose-isolatie is eveneens poreus en houdt water vast na installatie. Door het nat te maken, kan de thermische efficiëntie aanzienlijk verminderen. Er zijn verschillende methoden om cellulose-isolatie te installeren. Vochtig spuiten is een optie, maar de R-waarde is pas maximaal als de spray volledig is opgedroogd.

Polyisocyanuraat

Het polyisocyanuraatschuim met gesloten cellen is één soort. De isolatie heeft een R-waarde van R-5,6 tot R-8 vanwege het gas met lage geleidbaarheid in de cellen. De R-waarde kan afnemen als er gas uit de cellen ontsnapt en lucht wordt binnengelaten.

Polystyreen Schuim geëxpandeerd

Betonblokken maar ook xps isolatie zijn gemaakt van polystyreen. Het is gebruikelijk om polystyreen te gebruiken bij de productie van betonblokken. Het is mogelijk om de vergrote versie in isolatie te gebruiken. Polystyreen is een thermoplast die zowel helder als kleurloos is. Foamboard, betonblokken en losgestorte isolatie zijn typische eindproducten.

Polyurethaanschuim

Een spray polyurethaanschuim, isolerend polyurethaanschuim wordt evenals lijm purschuim in vloeibare vorm aangebracht en zet snel uit om elke ruimte te vullen. Vanwege de beschikbaarheid van gespecialiseerde tools kunnen de resultaten van verschillende toepassingsmethoden aanzienlijk variëren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om relatief complexe en soft-touch versies te maken van dezelfde basismaterialen. Als bonus kunnen ze worden omgevormd tot water- en dakisolatie.

Isolatie van gebruikte spijkerbroeken

Je kunt veel meer uit je spijkerbroek halen dan alleen op casual Fridays op kantoor. Katoenen isolatie, gemaakt van post-industriële kledingstukken van gerecycled katoen (zoals spijkerbroeken), wordt geprezen om zijn milieu- en gezondheid vriendelijkheid en superieure geluidsisolerende eigenschappen in vergelijking met andere soorten isolatie. Installateurs zijn niet verplicht om speciale beschermende kleding te gebruiken bij het werken met katoenen isolatie.