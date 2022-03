Hoe het water verdween uit Sneek

SNEEK- Als je nu over de Gedempte Pol, de Gedempte Poortezijlen en de Singel rijdt, sta je er niet bij zo stil, maar ooit was dat allemaal water. In de negentiende eeuw begon Sneek al met het dempen van grachten. En dat is best bijzonder. De werkzaamheden werden pas halverwege de twintigste eeuw afgerond.

Over hoe dat dempen in die tijd in z’n werk ging, kan historicus Alice Booij als geen ander vertellen. En dat doet ze op zondag 6 maart, van 14.00 tot 15.00 uur in het Fries Scheepvaart Museum. Natuurlijk met heel veel mooie voor- en na-foto’s! De lezing bijwonen kost 5,- (gratis voor leden en museumkaarthouders). Dat is inclusief een kopke koffie of thee. Reserveren kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.

Deze lezing is onderdeel van het activiteitenprogramma bij de tentoonstelling Kiek, su was Sneek! die nog tot en met 10 april te zien is in het museum. Daarin hangen de mooiste foto’s van Sneek, 100 jaar geleden. Het volledige programma met onder andere stadswandelingen en een historische quiz, is te vinden www.friesscheepvaartmuseum.nl/sneek.