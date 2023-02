Hoe gezond zijn jouw ogen? Test het tijdens de Oogzorg10Daagse

De optometrist bij OptiSjen is speciaal opgeleid om oogaandoeningen in een vroeg stadium te signaleren en te herkennen.

Zo kan hij zien of jij bijvoorbeeld:

cataract (staar) ontwikkelt

een te hoge oogdruk hebt, wat in de toekomst kan leiden tot problemen met zicht

macula degeneratie (MD) ontwikkelt, waardoor delen in het zicht wegvallen

Met vroegtijdig opsporen van een oogaandoening kunnen zichtproblemen worden voorkomen of vertraagd. Heb je twijfels over je ooggezondheid of ben je ouder dan 40 jaar? Laat dan je ogen op ooggezondheid creëren, zeker als er in je familie een oogaandoening voorkomt.

Lees meer over de OogZorg10daagse bij De OptiSjen.