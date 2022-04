Hoe geld te verdienen met bonussen

INGEZONDEN - Gokken is natuurlijk leuk, maar het kost ook best wel wat geld, en de spellen zijn natuurlijk zo gemaakt dat je vaker verliest dan dat je wint. Het is niet ongebruikelijk om binnen een paar minuten €50 kwijt te zijn.

En dat hoeft misschien niet héél erg te zijn, als je het in ieder geval gezellig hebt. Maar het is natuurlijk beter om zo min mogelijk geld kwijt te zijn, en langer met je geld te kunnen doen. Daarom geven we je in dit artikel 8 tips om verstandig met je geld om te gaan en te profiteren van een online casino bonus.

1. Deposit bonus



Een deposit bonus is vaak een welkomstcadeau als je je voor het eerst inschrijft bij een online casino. Wanneer je geld in je onlineaccount stort, krijg je extra geld om mee te spelen. Sommige casino’s geven je zelfs de tweede of de derde keer geld, of als prijs. Het werkt als volgt: stel, een casino geeft je een bepaald percentage van je storting, bijvoorbeeld 100% met een maximum van €1000. Jij stort €1500. Het casino geeft je dan nog eens €1000, waardoor jij €2500 hebt om mee te spelen.



2. No deposit bonus



De naam zegt het al: dit is een bonus waarbij je speelgeld krijgt zonder zelf geld in te hoeven leggen. Dit lijkt op het eerste gezicht een goede deal: je hebt namelijk de kans om geld te winnen, zonder zelf geld uit te hoeven geven.

Maar let goed op: hier zitten natuurlijk vaak strenge voorwaarden aan verbonden. Het gaat hier om gratis speelgeld, dus casino’s willen niet dat klanten hier misbruik van maken. Lees je dus goed in, bekijk goed de algemene voorwaarden en vergelijk casino’s met elkaar, zodat je uiteindelijk voor de beste deal kiest.



3. Match bonus



Deze bonus lijkt op de deposit bonus, in de zin dat het casino je inzet zal matchen. Vaak maakt een dergelijke bonus deel uit van een welkomstcadeau. Ook hier geldt dat je je goed moet inlezen, omdat er vaak voorwaarden aan verbonden zitten, zoals een minimum inzet of dat je het geld pas kunt opnemen wanneer je het een aantal keer hebt ingezet.



4. Cashback bonus



Verliezen hoort er nu eenmaal bij, zelfs als je goed bent in het spel. Het is natuurlijk nooit leuk om geld kwijt te raken, maar met een cashback-aanbieding ben je snel weer terug in de race. Dit soort bonussen zijn met name populair bij gokkasten, en sommige casino’s garanderen dat je zo’n 5% tot 25% van je geld terugkrijgt. Dit maakt het verlies iets makkelijker, en misschien heb je de volgende keer meer geluk.



5. Gratis draaibeurten



Als je wint, krijg je soms gratis draaibeurten. Dit is hetzelfde principe, behalve dan dat je niet eerst hoeft te winnen. Net als bij iedere bonus zijn er restricties: zo eisen veel casino’s dat je eerst geld inlegt en zijn niet alle spellen beschikbaar voor gratis draaibeurten.

Toch is het vaak een interessante deal. Niet alleen zijn veel spellen wél beschikbaar en is er gewoon geld te verdienen zonder dat je geld hoeft in te leggen, maar je kunt ze ook gebruiken voor demo-versies. Zo kun je dus spellen uitproberen om erachter te komen welke je het leukste vindt, zonder het risico te hoeven lopen geld uit te geven aan iets wat je uiteindelijk niks vindt.



6. Bonussen zonder inlegeisen



Zoals we al meerdere keren gezegd hebben, vaak kun je alleen profiteren van bonussen als je aan alle voorwaarden voldoet. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want veel casino’s adverteren met interessante bonussen, maar stellen vervolgens vaak onmogelijke inlegeisen, waardoor het in de praktijk bijna niet te doen is om van de bonussen te profiteren. Het is een valkuil waar veel onervaren spelers intrappen.

Daarom zijn bonussen zonder inlegeisen zo fijn. Dit zijn bonussen die je kunt claimen, zonder eerst gespeeld te hoeven hebben. Zoals je je vast wel kunt indenken zijn deze bonussen vrij zeldzaam. Lees dus goed alle voorwaarden, vergelijk casino’s en maak er gebruik van als je een bonus ziet waarbij inleggen niet verplicht is.



7. VIP-programma’s

Op het eerste gezicht lijkt het dus misschien alsof je je het beste kunt inschrijven bij verschillende casino’s om overal te profiteren van de beste deals, maar dit is niet zo. Vaak zijn hier regels voor, en het kan zo zijn dat casino’s met verschillende namen eigenlijk bij hetzelfde bedrijf horen.

Daarnaast kan het juist lonen om een trouwe klant te zijn bij één casino. Sommige casino’s hebben namelijk VIP-programma's, waarbij trouwe klanten beloond worden met bijvoorbeeld cash backs, exclusieve aanbiedingen, hogere limieten en meer. Dit is dus zeker iets om uit te zoeken voordat je je inschrijft bij een online casino.



8. Neem je tijd

Tot slot nog een bonustip: profiteren van bonussen kan natuurlijk erg winstgevend zijn, maar probeer daarnaast ook vooral je tijd te nemen. Het is aanlokkelijk om je mee te laten slepen in het moment, maar denk goed na voordat je geld inzet, en neem pauzes. Als je online speelt kan dit betekenen dat je even iets te eten maakt, of even met je hond gaat wandelen. In een echt casino kun je even een drankje gaan doen. Tijdens pauzes geef je namelijk geen of weinig geld uit.

Er zijn dus vele soorten bonussen die ervoor kunnen zorgen dat je je geld verstandig uitgeeft. Denk goed na, vergelijk casino’s en lees je in, en dan haal jij tijdens een bezoekje aan een online of een echt casino het maximale uit je geld.