Hoe een hesje uitkomst bracht voor slechtziende Nico Smits

FRYSLÂN - Door een erfelijke oogziekte ziet Nico Smits alleen vage contouren. Zijn leven is compleet ingericht op zijn visuele beperking en dat gaat prima. Natuurlijk stelde de coronapandemie ook hem voor extra uitdagingen. Hoe houd je bijvoorbeeld anderhalve meter afstand? Nico deelde zijn ervaringen met Zorgbelang Fryslân. Zorgbelang doet onderzoek naar ervaringen van mensen met een chronische aandoening of beperking, mantelzorgers en vijfenzestigplussers. Het doel is om lessen te trekken voor de toekomst. Nico: “Ik sta positief in het leven en zoek altijd, samen met anderen, naar creatieve oplossingen. Dat geluid wilde ik laten horen.”

Facebookgroep

“Houd een beetje rekening met elkaar en help elkaar. Geef elkaar en de overheid niet steeds de schuld van alles.” Dat is in het kort de boodschap van Nico. Natuurlijk ging het ook voor hem tijdens de COVID-pandemie niet altijd van een leien dakje. “Ik zie niet hoe dicht mensen mij naderen. Dat maakte mij tijdens de eerste lockdown erg onzeker. Je gaat niet zo makkelijk naar buiten. Boodschappen deed ik in die periode niet zelf. Gelukkig wilde iemand via een Facebookgroep dat voor mij doen.”

Stok van twee meter

Een hesje, geproduceerd door de oogvereniging, met de opdruk ’Ik zie je niet, houd jij afstand?’ bracht uitkomst. Nico: “Het werkte, mensen hielden rekening met me.” Toch bleven er lastige situaties. Hoe houd je bijvoorbeeld afstand als je met iemand gaat wandelen? Nico: “In dat soort situaties gebruik ik mijn taststok van anderhalve meter. Die houden we beiden aan een kant vast, zo houd je toch afstand.” Maar soms is ook die anderhalve meter te krap. Nico: ”Iemand een trein in- of uithelpen en toch afstand houden, vraagt bijvoorbeeld om iets meer speelruimte. De begeleider van de NS kwam als oplossing met een stok van twee meter, dat werkte prima.”

Boodschappen voor de buurman

Met de patiëntenvereniging en de oecumenische kerk waar hij lid van is, zijn fysieke bijeenkomsten gelukkig weer mogelijk. Nico: “Daar ben ik heel blij om, het is toch heel anders dan met elkaar bellen. Een sociaal netwerk is zo ontzettend belangrijk, dat werd mij in deze tijd weer eens extra duidelijk.” In de buurt waar hij woont, is het met dat netwerk gelukkig dik in orde. Nico: “We helpen elkaar. Toen mijn overbuurman op een gegeven moment corona kreeg, heb ik de boodschappen voor hem gedaan.”

Wil jij ook meehelpen om de zorg tijdens een pandemie te verbeteren?

Deel je verhaal over corona (anoniem) met ons via www.zorgbelang-fryslan.nl . Je kunt ons ook bellen: 085 4832 433 of mailen: info@zorgbelang-fryslan.nl