Hoe een burgemeester een stad overhaalt te gaan stemmen voor Europa. Theatervoorstelling vertelt over eerste referendum in ons land

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat in Bolsward en Delft een proefreferendum werd gehouden. De bevolking van beide plaatsen mocht zich in 1952 uitspreken over een mogelijke samenwerking van landen in Europa. Regeringsleiders vonden in de naoorlogse jaren dat samenwerking een herhaling van de periode 40-45 zou kunnen voorkomen. Bolsward en Delft stonden daarmee aan de basis van de huidige EU.

De opkomst in beide steden was hoog. Het enthousiasme voor een verenigd Europa zo mogelijk nog groter. Maar liefst 93 (Delft) en 96,6 procent (Bolsward) van de inwoners toonden zich voorstander van Europese samenwerking. De referendumuitslag was voorpaginanieuws voor alle landelijke dagbladen.

Het Friese Bolsward staat in september uitgebreid stil bij het referendum, dat als eerste proefreferendum de Nederlandse geschiedenis is ingegaan. Een bijzondere theatervoorstelling bij het karakteristieke en monumentale Weeshuis doet in de periode van 8 tot en met 18 september oude tijden herleven. Toneelschrijver Bouke Oldenhof (onder meer bekend van het theaterspektakel Hanna van Hendrik op vliegveld Twenthe en de groot gemonteerde voorstelling Abe in het voetbalstadion van sportclub Heerenveen) verweeft in Hid Hero en het referendum, de titel van de productie, twee verhaallijnen.

Zo komt naar voren hoe de toenmalige burgemeester geen kans onbenut liet de bevolking ervan te overtuigen voor (voor) te stemmen bij het referendum. Ook gaat de voorstelling over Hid Hero Jelbeths die in 1553 het plaatselijke Weeshuis stichtte en zich grote zorgen maakt over de gevolgen van een verenigd Europa voor de zorg van de medemens.

Aan de productie doet de internationaal befaamde Nederlandse brassband Broken Brass mee. De bandleden componeerden de muziek en begeleiden de voorstelling live. Hoofdrollen zijn er voor de Amsterdamse acteurs Michelle van de Ven (in 2011 winnares van de John Kraaijkamp Musical Award voor aanstormende talent en sindsdien veelvuldig te zien in voorstellingen in binnen- en buitenland) en Rik Witteveen (onder andere GTST en Het Huis Anubis). De overige getalenteerde spelers en zangers komen uit de provincie Friesland. Acteur en regisseur Bruun Kuijt is artistiek verantwoordelijk voor de productie. De Groningse Hadewych ten Berge (onder andere De Stormruiter in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad) maakte het kostuumontwerp voor de zeventig personen tellende bühnebezetting.

Meer informatie en tickets: www.hidhero.nl