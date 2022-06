Hoe de prijzen van HubSpot opgebouwd zijn

Omdat HubSpot uit verschillende onderdelen bestaat, is het moeilijk om de juiste informatie te geven. Er zijn verschillende onderdelen die je bij HubSpot kan gebruiken en allemaal hebben ze invloed op de prijs. Daarnaast is het ook zo dat de prijs ook afhankelijk is van het aantal medewerkers wat gebruikt maakt van het HubSpot platform. Benieuwd naar het platform HubSpot? Lees er hier alles over. Daarmee zie je dat de verschillende functies ook allemaal een aparte prijs hebben. Om de functies goed te begrijpen zijn deze op een rij gezet.

Functies binnen HubSpot

Er zijn een aantal functies die je kunt gebruiken via het platform van HubSpot.

CRM. Binnen CRM heb je de mogelijkheid om je contacten te registreren. Dit is vooral belangrijk als je een bepaalde groep wil benaderen met bijvoorbeeld een aanbieding van een product.

Marketing. De strategie die je rond de marketing wilt bereiken kan je prima in de module van de marketing kwijt.

CMS. In dit gedeelte kan je eenvoudig de aanpassingen doen die voor je website belangrijk zijn.

Sales. Uiteindelijk draait alles binnen een organisatie om de verkoop. De functie sales biedt alles op dit gebied en zorgt ervoor dat je eenvoudig kan zien waar de mogelijke verkopen zich bevinden.

Customer Service. In deze module kan je alles kwijt wat te maken heeft met de klantenservice.

Verschillende pakketten

Er zijn verschillende pakketten die je kunt kiezen als gebruiker van HubSpot. Of je nu alleen het CRM-gedeelte wilt of je wilt ook gebruik maken van het totale pakket is natuurlijk aan jou. Maar wat je ook kiest het heeft altijd invloed op je manier van werken. In alle gevallen levert het je voordeel op waar je als ondernemer alleen maar efficiënter mee kan werken. Als je kijkt naar de tijdbesparing die je kan doen door het gebruik van het HubSpot platform dan wegen deze voordelen niet op tegen de kosten die het gebruik met zich meebrengt. Daarnaast heeft de hoeveelheid gebruikers ook invloed op de kosten die je uiteindelijk betaalt.

Meer informatie

Om alle functies van HubSpot goed te kunnen begrijpen en een goede inschatting te kunnen maken wat er verstandig is voor jezelf en je bedrijf is het goed om te kijken wat je echt nodig hebt. Op het moment dat je weinig doet met je Customer Service of je hebt minder idee bij het gebruik van de afdeling sales is het niet nodig om die pakketten ook aan te schaffen. Om goed te begrijpen wat HubSpot allemaal kan is het verstandig om je te informeren over de mogelijkheden. Lees meer informatie over HubSpot op deze blog. Met deze informatie wordt het gemakkelijker om te beslissen op welke manier je HubSpot wil gebruiken.