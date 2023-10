HJSC legt Oerterp over de knie in zondagse wedstrijd en bekert verder

HOMMERTS - Het uitstapje naar de zondag is HJSC goed bevallen door voor een bekerstunt te zorgen. De zaterdag vijfdeklasser won met 2-1 van zondag derdeklasser Oerterp op het eigen Sportpark Oan ‘t Far en is een ronde verder in het bekertoernooi. Tijdens de wedstrijd ontpopte een gretig HJSC zich tot een echte cupfighter, waar het twee klassen hoger spelende Oerterp niet tegen opgewassen bleek.

Normaal gesproken zou het bekerduel een dag eerder plaats op zaterdag hebben plaatsgevonden, maar dat kwam beide clubs niet goed uit. Bij HJSC stapte keeper Johan de Boer in het huwelijksbootje met een bruiloftsfeest op vrijdag en bij Oerterp draaiden de bierkranen op dezelfde avond volop vanwege een Oktoberfest. Dus werd in goed overleg besloten een dagje zaterdagrust in te lassen alvorens de degens te kruisen. Overigens zonder bruidegom De Boer, vanwege de huwelijksreis. Hij werd vervangen door Mats Galama.

Voor HJSC pakte het dagje uitstel goed uit. De groenhemden kenden een bliksemstart en stonden na 8 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Ramon Raap en Justin Boonstra. Deze vroege tik kwam Oerterp uiteindelijk niet meer te boven. Pas een kwartier voor tijd kwamen de Ureterpers terug tot 2-1 via een intikker van Joran Pultrum. Een hectische slotfase op het drukbezochte sportveld in Hommerts bleef echter uit. Verdedigend had HJSC de zaak goed onder controle en aanvallend waren er zelfs nog twee grote kansen voor de thuisclub om de wedstrijd eerder in het slot te gooien. Dat bleef uit, maar uiteindelijk was de 2-1 voldoende voor de volgende bekerronde.