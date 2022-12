HJSC juicht voor Oranje!

HOMMERTS - De kraker in de 5e klasse A tussen HJSC en De Wâlde begon zaterdagmiddag al om 13.30 uur, zodat alle voetballiefhebbers uit Jutrijp-Hommerts op tijd konden aanschuiven voor de WK-wedstrijd in Qatar van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten.

De wedstrijd tegen De Wâlde eindigde misschien wat teleurstellend in een 1-1 gelijkspel, een stand die bij rust al werd bereikt. Sv Ens profiteerde optimaal van de puntendeling op sportpark Oan it Far. Zij wonnen met 0-6 bij CVO en zijn nu de nieuwe koploper in 5A.

Na afloop kon er in de volle kantine van HJSC gelukkig wel volop gejuicht worden, maar dan voor Oranje. Het Nederlands elftal zegevierde met 3-1 en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale.