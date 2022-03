HJSC 1 speelt tegen het Nederlands Dovenelftal

HOMMERT- Een echte interland op Sportpark Oan it Far in Hommerts? Dat gaat dus gebeuren op woensdag 20 april. Het eerste elftal van HJSC ontvangt dan het Nederlands dovenelftal dat in voorbereiding is voor de Deaflympics in Brazilië.

Ter ere van het 75-jarige jubileum van HJSC treffen beide ploegen elkaar in Hommerts. Wij gaan deze avond ook zo veel mogelijk geld proberen op te halen voor deze ploeg. Om naar de Deaflympics in Brazilië te kunnen in namelijk een aanzienlijk geldbedrag nodig.

Veelvuldig in de media

Het team was de afgelopen weken al veelvuldig in de media. Onder andere de Telegraaf berichtte erover en de trainer was onlangs te gast bij de talkshow Vandaag Inside. Dit allemaal om zoveel mogelijk aandacht te genereren en genoeg geld op te halen om deel te kunnen nemen aan de Deaflympics in Brazilië.

Aanvang wedstrijd: 20.00 uur