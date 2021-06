Hitte woensdag en donderdag, deel testlocaties 's middags gesloten

FRYSLÂN - GGD Fryslân sluit woensdag en donderdag in de middag vier van de vijf testlocaties voor het coronavirus. Het gaat om die in IJlst, Heerenveen, Drachten en Kollum.

De testlocatie in het WTC in Leeuwarden blijft wel de hele dag open. Bijkomende reden voor de gedeeltelijke sluiting is de afname van de vraag naar coronatesten.