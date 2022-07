Historische schepen terug in IJlst

IJLST - Op 6, 7 en 8 juli 2022 komt er een vloot van zo’n 20 traditionele schepen die gebouwd zijn in IJlst naar hun tewaterlatingsplek terug. De stad IJlst kent een lange scheepsbouwtraditie en tijdens dit evenement zal daar op verschillende manieren aandacht aan worden besteed.

De houten en ijzeren schepen zijn gebouwd op de IJlster werven van Holtrop, Lantinga, Zwolsman en Croles in 19e en begin 20e eeuw. Vele zijn dan ook meer dan 100 jaar oud. De schepen zijn gedurende 2 dagen te bewonderen in het prachtige IJlst en geven een mooi inkijkje in de rijke scheepsbouwgeschiedenis van de stad.

Aldeze varende monumenten zijn ingeschreven bij het Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) of de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en worden nog steeds met veel liefde en enthousiasme door hun eigenaren onderhouden en bevaren.

Meer informatie over dit evenement is te vinden www.ijlst2020.fr.