Hiske van den Akker uit IJlst werd Wim Hof instructrice: ''Je kunt veel meer dan je denkt''

Een trauma en een burn-out zorgden ervoor dat Hiske op zoek ging naar manieren om te herstellen. Als vitaliteitscoach wist ze al hoe belangrijk voeding, beweging en rust waren. Echter bleek dit niet voldoende te zijn voor haar herstel.

Hetgeen dat het herstel van Hiske wel compleet maakte was de Wim Hof methode. De methode bestaat uit ademhalings- en ijsbadoefeningen. In het ijskoude water kun je alleen maar focussen op je ademhaling en op jezelf waardoor je volledig tot rust komt. Als je uit het ijsbad stapt dan word je overladen met enorm veel energie, blijdschap en het gevoel van overwinning. De ademhalingsoefeningen zijn diep transformerend en zorgen ervoor dat je vanuit je hoofd meteen naar je hart gaat.

Nadat Hiske dit koude pad insloeg, sloten er zich andere mensen bij haar aan. Het viel de mindset coach op, dat de kou voor persoonlijke inzichten zorgt. Het ijsbad gebruikt ze als metafoor voor ieder obstakel in het leven. Tijdens een workshop leer je dat je niet hoeft te vechten of te vluchten voor moeilijke situaties, maar dat je doormiddel van ademhaling kunt ontspannen. Deze vaardigheden maken je sterker, gezonder en gelukkiger.

De afsluiting van de Wim Hof opleiding vond plaats in Polen. Hier stond Hiske samen met andere instructeurs in korte broek en op blote voeten, 20 minuten lang op een besneeuwde berg. Hetzelfde gebeurde in een ijskoude rivier waar ze 10 minuten in bleven zitten. De afsluiting was een week waarin Hiske merkte hoe krachtig de mens is. Het einde van de opleiding werd het begin van haar nieuwe pad als één van de eerste vrouwelijk Friese Wim Hof Instructrices.

Wil jij ook een keer ervaren hoe krachtig je bent? Kijk dan op www.lavitacoaching.com voor meer informatie en data.