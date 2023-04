LEEUWARDEN- Ere wie ere toekomt, vinden ze bij Tresoar in Leeuwarden. Daarom werden donderdag de schijnwerpers gezet op muzikant, tekstschrijver en componist Hindrik van der Meer. Hij werd in 1938 geboren in Bantega en groeide uit tot een verbinder en vernieuwer in de Friese literatuur en muziek.

In Tresoar waren tijdens een symposium mooie woorden voor Hindrik van der Meer. "Hij is één van de grote verbinders in de Friese cultuur. Van hoge cultuur naar volkscultuur, van tekst naar beeld. Bovendien was hij een vernieuwer als je kijkt naar de kerk- en kinderliederen. Zo iemand als Hindrik zijn er niet veel van", werd er gezegd.

Van der Meer groeide op in een muzikale boerenhuishouding. Hij volgde de christelijke kweekschool in Sneek. Daar werd hij later in 1970 leraar muziek.

Friese kinderliedjes

Als muziekleraar aan een opleiding voor docenten merkte van der Meer dat er niet veel eigentijdse Fries kinderliedjes waren. Hij voorzag in die behoefte door zelf liedjes te schrijven en op muziek te zetten.

Hij is bezorgd over het feit dat het steeds minder wordt, zei hij donderdag. "Daar maak ik me zorgen over. Op scholen wordt er bijna niet meer gezongen, terwijl dat heel belangrijk is. Liederen verbinden, je zingt allemaal dezelfde woorden."

Hindrik van der Meer wil mensen met verschillende achtergronden op ontspannen wijze in contact brengen met de Friese taal. Bert Looper van Tresoar zegt dat hij daarin zeer goed geslaagd is. "Hij heeft veel mensen warm gemaakt voor de Friese taal. Zijn liederen zijn dragers van die taal".

'Ambassadeur' zijn voor het Fries, dat voelt Van der Meer ook als een opdracht en daar bedacht hij verschillende initiatieven voor, zoals 'kerst-speel-ins' en literaire busreizen. De eerste busreis was in 1990, in het kader van het Frysk Festival.

Met zijn vrouw heeft hij de tochten 15 jaar gedaan, zo'n 12 bustochten in het jaar en zo 7.000 mensen kennis laten maken met het Friese landschap, schrijvers, dichters en muzikanten.

Bron: Omrop Fryslân