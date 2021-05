Hindrik Jelle uit Koudum prijswinnaar QR-code spel scan & go!

SUDWEST- In de meivakantie zijn de buurtsportcoaches van Beweegteam Súdwest-Fryslân op pad geweest met kinderen uit groep 3 t/m 5 om samen het QR-code spel ‘SCAN & GO’ te doen. Veel kinderen hebben de codes gevonden, de beweegopdrachten uitgevoerd en de puzzel kunnen oplossen. Hindrik Jelle Stellingwerf uit Koudum is de gelukkige winnaar van de 1e prijzenronde in mei. Vandaag mochten we hem feliciteren met zijn mooie nieuwe voetbalcadeau.

Willen jullie de oplossing weten van het spel? Helaas die geven we niet! Want het spel kan nog steeds gespeeld worden en begin juni volgt de 2e prijzenronde. Dus zit jij in groep 3, 4 of 5 en heb je nog niet mee gedaan? Dan kan dat nog tot en met zondag 6 juni. Vraag iemand mee met een telefoon die QR codes kan lezen en ga op pad! Weet je niet wat SCAN & GO is, dan volgt hier nog een uitleg.



Wat is Scan & Go?

In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt. Iedereen mag mee zoeken naar de stickers, maar het raadsel is deze keer voor kinderen van groep 3 t/m 5. Ga samen met je ouders, broer, zus, opa of oma op pad. Bij het scannen met de mobiel van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien van de buurtsportcoaches. Die geven een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen en een verwijzing naar een volgende stickerplaats. Alle stickers gevonden en het raadsel opgelost? Dan kan de oplossing opgestuurd worden en zijn er prijzen te winnen!

Andere activiteiten

In de zomervakantie willen we nieuwe filmpjes klaar zetten voor weer andere leuke beweegchallenges en een puzzel. Doen jullie dan ook mee?