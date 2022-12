Hindelooper Viswijvenkoor Grietje Sprot in de kerkbanken van gerestaureerde Martinikerk

SNEEK- In de kerkbanken van de Sneker Martinikerk hadden misschien nog wel wat meer koorleden mogen plaatsnemen tijdens het eerste Korenfestival, maar die van Grietje Spot, uit Hindeloopen, trokken in ieder geval alle aandacht met hun opvallende klederdrachten.

Door het bijwonen van een optreden van het Harlinger shantykoor ‘Windkracht Tien’, in gemeenschapscentrum ‘de Foeke’ op 15 oktober 1993 werden een aantal Hindelooper vrouwen zo enthousiast dat ze besloten ook zo'n koor op te richten, maar dan anders.

Over de naam van het koor hoefden de vrouwen niet lang na te denken: visleurster Grietje met de bijnaam Sprot had echt bestaan, over haar bestond een vertaald lied van Molly Malone's Cockles and Mussels, dit lied werd wat uitgebreid en aangepast en een optreden begint steevast met dit lied.

Bijzondere klederdracht

Het koor wilde niet alleen zingen, het koor moest iets bijzonders worden, o.a. in de kleding. Veel kledingstukken zijn oorspronkelijk en ook echt door vissersvrouwen gedragen, andere dingen zijn authentiek nagemaakt. Spakenburg, Marken, Volendam Paessens Moddergat, Arnemuiden, Scheveningen etc. van alle plaatsen zijn de klederdrachten bijzonder en ook de klompen zijn bijpassend. Het ene paar is rond, het andere paar puntig, wel of niet beschilderd.

Bron tekst: https://www.grietjesprot.nl/koor