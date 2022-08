Hindelooper kerkdienst

HINDELOOPEN-Op 18 september 2022, om 10.00 uur. Is er in de grote kerk van Hindeloopen een bijzondere dienst. Het is een kerkdienst die in het teken van vroeger staat.

De tijd dat de mannen op de fluitschepen voeren en iedereen nog in de klederdracht liep. Ook nu komen velen in de Hindelooper, Friese of andere klederdracht naar de kerk en zijn de gebruiken deze keer net zoals in die tijd.

Voorganger is Ds. G. Groeneveld. De dienst wordt door Omrop Fryslân uitgezonden en daarom graag iedereen om 9.45 uur in de kerk. Iedereen welkom om deze dienst mee te maken, maar als u in een klederdracht kostuum komt even een mailtje naar marten.gerdatienstra@ziggo.nl voor een te reserveren plaats. Ook zonder kostuum welkom natuurlijk. Na de kerkdienst wordt uitleg gegeven over de Hylper klederdracht door zang en dansgroep Aald Hylpen.