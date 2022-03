Hindeloopen vangt Oekraïense vluchtelingen op

De opvangfaciliteit wordt naar alle waarschijnlijkheid a.s. zaterdag 19 maart in gebruik genomen. Voor zover nu bekend gaat het om de eerste opvang van vluchtelingen, na enige tijd wordt een andere plek voor de mensen gezocht.

HINDELOOPEN- Door de oorlog in Oekraïne zoeken inmiddels miljoenen inwoners van Oekraïne een veilig heenkomen, waaronder in Nederland. De eigenaar van Slot Hylpen, het voormalig Gemeentehuis, heeft de Stadsboerderij inclusief hotelkamers per direct beschikbaar gesteld voor de eerste opvang van met name moeders en kinderen.

Start actie in Hindeloopen

De afgelopen dagen heeft een delegatie van Slot Hylpen, Plaatselijk Belang Hindeloopen, SV Hielpen, IJsclub Hielpen, Stichting Stadsherstel, Aald Hielpen en Ondernemers Belang Hindeloopen actief overlegd over de voorbereidingen voor de ontvangst en de opvang. We willen hierbij alvast aangeven dat de steun voor het initiatief en de eensgezindheid in Hindeloopen overweldigend is. Tijdens de informatiebijeenkomst met zo’n 100 aanwezigen, gehouden op dinsdagavond in De Foeke, is er reeds gevraagd naar vrijwilligers maar we doen dat bij deze nogmaals.

Vrijwilligers gevraagd

Iedereen die zich op enige wijze in wil zetten op het gebied van de voorbereiding van de komende dagen, maar ook gedurende het verblijf van de vluchtelingen, vragen wij zich aan te melden via het volgende emailadres: vluchtelingenhulphindeloopen@gmail.com.

Geef voor zover mogelijk daarbij aan wat u zou willen/kunnen doen en wanneer u beschikbaar bent. We zoeken naar hulp tot a.s. zaterdag (hand- en spandiensten) en voor daarna naar aanwezige vrijwilligers op de locatie (Stadsboerderij). Onze oproep is met name gericht op de bezetting door vrijwilligers na zaterdag. Met name de eerste weken willen we ervoor zorgen dat er permanent iemand aanwezig is als aanspreekpunt, we gaan dit indelen in dagdelen (ochtend, middag, avond en nacht). We danken u alvast voor uw opgave.

Inzameling spullen

Verder zijn we opzoek naar allerlei spullen. Bedenk dat de mensen nagenoeg niks bij zich hebben nadat ze huis en haard hebben moeten verlaten. We denken dan aan speelgoed voor de kinderen, beddengoed (alleen voor kinderen), badlinnen, schone kleding voor kinderen en volwassen vrouwen (geen onderkleding), kinderbedjes, decoratie voor het interieur, diverse toiletartikelen. We proberen deze goederen allemaal voor vrijdag 12:00 uur in te zamelen zodat we dan nog tijd hebben om ontbrekende zaken te kopen en alles op de juiste plek te brengen.

U kunt uw spullen inleveren bij (de oude) Skipshelling Blom aan de Nieuwe Weide. We adviseren u voordat u spullen brengt langs te gaan bij de Skipshelling Blom zodat de vrijwilligers samen met u kunnen nagaan welke bijdragen welkom zijn. We willen voorkomen dat we overladen worden met spullen waarvan later blijkt dat deze niet nodig zijn. We zijn aanwezig bij de Skipshelling Blom aan de Nieuwe Weide op onderstaande momenten:

- Donderdag tussen 9:00 en 21:00 uur

- Vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur

Financiële bijdragen

Als betrokkenen hebben we contact opgenomen met overheden voor mogelijke financiële bijdragen maar dat schijnt niet zo eenvoudig te zijn. Dat kost de nodige tijd en die hebben we niet. De eigenaar van Slot Hylpen heeft de toezegging gedaan om garant te staan voor de kosten maar als Gemeenschap zouden we daar graag aan willen bijdragen door bijvoorbeeld de financiering van de dagelijkse kosten. U kunt daarvoor een bijdrage doen via het rekeningnummer van Plaatselijk Belang Hindeloopen

NL91 RBRB 0827 6670 94 of contant af te leveren bij de Skipshelling Blom op de hiervoor genoemde tijdstippen. PBH beheert de giften via een aparte registratie.

Actie Spar Hindeloopen

De inkopen van levensmiddelen regelen we zoveel mogelijk via de Spar Hindeloopen. Klaas Wietse Sikkes organiseert vanaf donderdag 17 maart een actie waarbij u inkopen kunt doen voor de vluchtelingenopvang in de Stadsboerderij. Bij de Spar Hindeloopen proberen ze zo goed mogelijk overzicht te houden van datgene wat nodig is dus u kunt vragen welke aankopen het meest gewenst zijn. Deze actie duurt in ieder geval tot a.s. zaterdag, mogelijk langer.

Informatievoorziening en aanspreekpunt

Deze berichtgeving zal verre van compleet zijn aangezien er bijna elk uur nieuwe ontwikkelingen zijn. We verwachten u op korte termijn opnieuw een update per brief te sturen. Verder kunt u voor de laatste ontwikkelingen ook kijken op het Facebook account van Plaatselijk Belang Hindeloopen. Op dit Facebook account proberen we een dagelijks verslag te publiceren. Eerste aanspreekpunt voor deze actie namens onderstaande partijen is

Bron: Facebookpagina Plaatselijk Belang Hindeloopen