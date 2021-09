Hindeloopen haalt ondergrens en krijgt glasvezel van DELTA Fiber Netwerk

Als gevolg van een succesvolle samenwerking tussen Plaatselijk Belang Hindeloopen en DELTA Fiber Netwerk krijgt de historische stad Hindeloopen daadwerkelijk glasvezel. Naar verwachting start de aanleg begin van 2022 en zal deze voor het nieuwe toeristenseizoen klaar zijn. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

“De saamhorigheid is erg groot in Hielpen.” laat het bestuur van Plaatselijk Belang Hindeloopen weten. “Voor een sterkere stad die klaar is voor de toekomst was voor ons de reden om achter deze campagne te gaan staan. We zijn heel trots en ook blij dat het gelukt is om in deze korte periode zoveel stadsgenoten mee te krijgen. De glasvezelverbinding zorgt voor een internetcapaciteit waar we nog heel lang mee door kunnen én er zal steeds meer te kiezen zijn qua aanbod.”

Bert Veenstra, ambassadeurscoördinator bij DELTA Fiber Netwerk voegt toe: “In deze glasvezelcampagne is Hindeloopen de eerste plaats die voldoende animo toont. Ook in Stavoren en het tweelingdorp Top & Twel zijn we nog hard aan het werk om de drempel te halen. Het is bewonderenswaardig hoe Hindeloopen voor deze mogelijkheid is gegaan. Vanuit de providers Caiway en DELTA is er per aanmelding via GunHindeloopenGlasvezel.nl € 50,- beschikbaar gekomen voor een gezamenlijk spaardoel. In Hindeloopen gaan deze gelden naar een trap over de dijk. Heel mooi dat er hier straks zowel boven als onder de grond een snellere en meer stabiele verbinding ligt”.

Aanmelden zonder aansluitkosten

Alle inwoners van zowel Hindeloopen als Stavoren, Uitwellingerga en Oppenhuizen kunnen zich gedurende de looptijd van de campagne nog aanmelden voor glasvezel bij een van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Zo besparen zij de aansluitkosten van €650,- en profiteren ze van een extra scherp aanbod. Bij een aanmelding via GunHindeloopenGlasvezel.nl, GunStavorenGlasvezel.nl of GunTopenTwelGlasvezel.nl krijgt een lokaal spaardoel of lokale vereniging een bijdrage van € 50,- en de abonnementhouder zelf € 25,-.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagnes in Friesland op gavoorglasvezel.nl.