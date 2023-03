TOP EN TWEL - Het was vandaag Landelijke Opschoondag, een mooi moment dus voor Himmeldei in Top en Twel. Met een vijftal boten, 14 vrijwilligers en zo'n 30 kinderen van CBS it Harspit werd zaterdagochtend vroeg vanaf de Skou in Uitwellingerga gestart met de jaarlijkse schoonmaakactie in en rond de beide dorpen.

In het water en langs de oevers van de prachtige waterrijke omgeving rond Oppenhuizen en Uitwellingerga is het zwerfafval weer opgeruimd en ruimte gemaakt voor het voorjaar. Want daar kijken we met zijn allen wel weer naar uit, zo laten ze in het tweelingdorp weten. Het was ook nog eens prachtig weer deze ochtend die traditiegetrouw werd afgesloten met patat en fris in het plaatselijke Eetcafé De Buorren.

Bron: Topentwelonline.nl