OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - De jaarlijkse Himmeldei in Top en Twel was weer een groot succes. Samen met vele vrijwilligers trokken schoolkinderen van CBS It Harspit er met de boot op uit om het zwerfafval in het water en langs de oevers op te ruimen. De vloot vertrok zaterdagochtend rond half negen vanaf de Skou in Uitwellingerga.

Nu het vaarseizoen aanstaande is, ligt alles er weer schoon en netjes bij in en rond de tweelingdorpen, zoals het ook hoort. De schoonmaakactie leverde trouwens weer een behoorlijke berg afval op, hetgeen aantoont dat Himmeldei niet alleen een leuk uitje is, maar ook elk jaar weer nodig is.



Na afloop stond in Eetcafé De Buorren volgens traditie de patat en fris klaar en na zo'n inspannende ochtend in de frisse buitenlucht liet iedereen zich dat goed smaken.