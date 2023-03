Himmeldei 2023 in Workum

WORKUM - Er doen deze en komende maand ruim 3.000 mensen uit gemeente Súdwest-Fryslân mee aan de Himmeldei. Op 24 maart was wethouder Michel Rietman op bezoek op Sint Ludgerus in Workum. Wat hebben die leerlingen hard gewerkt!

Op vrijdag 24 maart ruimden de leerlingen van Sint Ludgerus uit Workum samen met wethouder Michel Rietman zwerfafval op. Want, de school had Himmeldei. Overal in de gemeente worden deze en komende maand Himmeldagen georganiseerd. Hier doen kinderen aan mee, maar ook plaatselijke belangen, vogelwachten en andere organisaties. Wij regelen het materiaal en organiseren de Himmeldagen met Groen Doen – NME Zuidwest-Fryslân.

Wat super dat zoveel inwoners meehelpen om onze gemeente mooier en schoner te maken! Help jij mee om onze omgeving schoon te houden? Teken jouw gebied dan in op de kaart van Nederland Schoon.

Meedoen met Himmeldei?

Neem contact met ons op via himmeldei@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.