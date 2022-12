Himalaya Music play-in in IJlst

IJLST- Dinsdag 27 december organiseert Femuza samen met Himalaya Music een studiedag voor jeugdige HaFaBra-muzikanten in De Utherne in IJlst. Femuza is de Federatie voor Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

De traditie om op 27 december een dag voor de jeugdige muzikanten te organiseren wordt dus voortgezet. Wel ziet de dag er deze keer anders uit dan voorgaande jaren. In het kader van het 10-jarig jubileum van Femuza wil de federatie namelijk eens iets anders proberen. Daarom is dit jaar de samenwerking aangegaan met Ivo Kouwenhoven van Himalaya Music, een autoriteit op het gebied van jeugdbeleid. Als er iemand is die de jeugd enthousiast kan maken voor het samen muziek maken, is hij het wel. De dag is geschikt voor alle hafabra leerlingen met A of B niveau.

Vanaf 10.00 uur wordt er gerepeteerd en om 15.00 uur presenteert het play-in orkest het resultaat. De eindpresentatie is gratis toegankelijk.

De kosten voor deze dag zijn € 5,00 per persoon, inclusief maaltijd. Dit bedrag kan overgemaakt worden na inschrijving. Inschrijven kan tot 15 december via hmjpi.nl