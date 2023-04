Hilde Knol blikt terug op haar eerste jaar als eigenaresse van Doppio Sneek

SNEEK - Na jaren een trouwe koffiedrinker te zijn geweest, liet Hilde Knol in 2022 haar grootste droom uitkomen door Doppio Espresso Sneek over te nemen. Ondanks de moeilijke start in coronatijd, kijkt ze precies een jaar later positief terug op dit besluit.

“Echte koffie maken is een proces dat ik als gast best onderschatte”, benadrukt Hilde lachend. “Het instellen van de machine alleen al hangt van heel veel factoren af, denk aan de zon en de vochtigheid die per dag verschillen. Mensen verwachten uiteraard elke dag dezelfde kwaliteit koffie. Het is niet zomaar op knopjes drukken en een bakje zetten, de koffie wordt met liefde gemaakt en we blijven onszelf ontwikkelen. Daarnaast gaat er nog een hoop werk aan vooraf, denk aan het uitzoeken van de beste kwaliteit bonen. Je proeft echt het verschil.”

Vaste gast

“Voorheen was ik vaste gast hier, ik ging altijd graag naar koffietentjes in zowel binnen- als buitenland”, vervolgt Hilde over de espressobar gevestigd aan het Kleinzand. “Ik had al eens een balletje opgegooid met het idee dat ik Doppio Sneek over wilde nemen en de vorige eigenaar van het bedrijf kwam hier destijds op terug. Zodoende heb ik het bedrijf overgenomen.”

De knoop doorhakken

De overdracht vond plaats midden in coronatijd, dus na twee jaar onzekerheid opende Hilde op 1 april 2022 opnieuw de deuren van het pand. “Ik wist dat áls ik iets wilde doen, ik de knoop snel moest doorhakken. Vanaf het eerste moment heb ik al mijn energie in dit project gestopt en dat voelt supergoed. Het werk is hartstikke leuk en je ontmoet allemaal verschillende mensen, van vaste gasten tot toeristen.”

‘Il dolce far niente’

Naast dat Doppio zich richt op het serveren van goede kwaliteit koffie, kan je er ook terecht voor lunch, echte Italiaanse wijn en onder andere Stadsbrouwerij Sneek bier. Midden in de espressobar hangt de spreuk ‘Il dolce far niente’, wat in het Italiaanse staat voor ‘De edele kunst van het nietsdoen’. Met het serveren van de koffie hoopt ze dan ook dat iedereen even kan genieten van een momentje niets doen. “Ik wil gewoon een mooie koffietent in Sneek op de kaart zetten, waar elke koffieliefhebber terecht kan. Ook als je gewoon rustig wil werken onder het genot van een bakje koffie, ben je bij ons van harte welkomt”, aldus Hilde.