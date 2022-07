Hij doet het, triatleet Stefan van der Pal heeft zijn monster Elfstedentocht volbracht

FRYSLÂN - Rond de klok van kwart over drie maandagmiddag kwam triatleet Stefan van der Pal onder de finishboog bij het WTC in Leeuwarden door. Daarbij toegejuicht door vele enthousiaste volgers. Bij het WTC hing hij zijn laatste van de 33 bordjes met teksten ter herinnering van zijn immense prestatie op. Nog nooit vertoond in de wereld, een mijlpaal in de ultrasport.

Van der Pal startte vorige week maandag met een sprong in het water van de Swette. Dat was het vertrekpunt van 200 kilometer lange tocht door de Friese wateren. Op het moment dat dat vijf dagen later achter de rug was, stapte hij bijna meteen op de fiets om wederom de elf Friese steden aan te doen; 235 kilometer in 7,5 uren netto fietstijd. Zondagochtend was de derde keer dat hij aan de Elfstedentocht begon. Deze keer hardlopend, 205 kilometer.

,,Ik heb genoten''

Na de finish bij het WTC werd hij opgewacht door zijn kinderen en vrouw. Meteen over de streep een handdoek om en zitten op een stoel. Daar moest hij bijkomen, handen met gelakte vingers voor de ogen. Natte doek op het hoofd, tranen in de ogen en antwoorden op de vraag hoe het gaat: ,,goed, ik heb genoten.'' Er zat wel wat druk op, aangezien hij van zijn vrouw Marianne niet eerder het huis weer in mocht dat dat hij de tocht driemaal zou volbrengen.

59.000 euro

Met zijn Elfsteden Triatlon haalde Stefan van der Pal geld op voor de Stichting Semmy. Bijna 59.000 euro stond er op de teller ,,Het is geweldig, hier deden we het voor.'' Stichting Semmy haalt geld op voor kinderen met hersenstamkanker. Een ziekte die landelijk bekendheid kreeg toen de zesjarige Tijn Kolsteren miljoenen euro's binnenhaalde door nagels te lakken in rood, roze, blauw en paars vanuit het Glazen Huis bij 3FM Serious Request. Tijn overleed aan hersenstamkanker op 7 juli 2017. Doneren kan nog steeds via www.stefanvanderpal.nl/